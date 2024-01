7 uur geleden Openbaring 6 vers 15-17

“En de koningen van de aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en de sterken en elke slaaf en vrije verborgen zich in de holen en in de rotsen van de bergen; en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Val op ons en verbergt ons voor [het] aangezicht van Hem die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam; want de grote dag van hun toorn is gekomen, en wie kan bestaan?” (Openb. 6:15-17).

Het Lam staat in het middelpunt van de oordeelscènes in het boek Openbaring. Het Lam is niet alleen het verlossende Lam, maar Hij zal ook het strijdende Lam zijn! Dit Lam is gehoornd, zeven horens (5:6). De zeven horens zijn een symbool van volmaakte macht, van almacht. Het Lam wordt ook afgebeeld als een leeuw (5:5), een machtig wezen, dat in staat is om zijn vijand te overmeesteren en te vernietigen. Het gehoornde Lam draagt de bemoedigende boodschap uit van een machtige Messias, een machtige Koning Die over de volken zal heersen (Gen. 49:9-10).

Het Lam is in het boek Openbaring geen symbool van zwakte, maar van kracht en macht. Zelfs het bloed van het Lam wordt niet opgevat als een soort slachtofferschap van een machteloos individu, maar als de definitieve uitdrukking van de macht van de Almachtige God. Het kruis is de uitdrukking van de liefde (1:5) en de macht (5:6) van God. Het Lam is de Heer Jezus Christus als Overwinnaar door het Kruis. Hij drukt Zijn macht uit door het vergieten van Zijn bloed.

Het kruis was Gods overwinning op satan. Terwijl satan zich opstelt als de aanklager van het volk van God door te wijzen op hun bevuilde kleding (Zach. 3:1-10), overwint het werk van het Lam aan het kruis hem. De stem in de hemel verkondigde dat “redding en de kracht en het koninkrijk van onze God, en de autoriteit van zijn Christus” waren gekomen toen zij satan overwonnen door “het bloed van het Lam” (12:10-11; JND). De oorlog werd gewonnen; hij werd gewonnen bij het slachten van het Lam. Het was geen zwakte; het was overwinning. Het was geen slachtofferrol; maar triomfantelijke verlossing!

