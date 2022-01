13 uur geleden Onder de schaduw van Zijn vleugels

Psalm 63 vers 8

“voorzeker, U bent een Helper voor mij geweest;

onder de schaduw van Uw vleugels zal ik vrolijk zingen.”

Onder de schaduw van Zijn vleugels

is mijn hart steeds welgemoed;

moge wank’len bergen en heuvels,

God, mijn Helper, maakt alles goed.

Of Hij ook in Zijne liefde

proef na proef tot mij zendt,

het is maar dat ik mij oefen,

dat ‘k mijn oog naar Jezus wend.

Onder de schaduw van Zijn vleugels

kan ik kind’lijk Hem vertrouwen;

mogen wank’len bergen en heuvels,

zonder angst kan ik Hem aanschouwen.

Dringen zelfs van alle zijden

leed en zorgen op mij aan,

zelfs in de donkerste tijden

Gods Woord laat mij nimmer staan.

