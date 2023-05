11 uur geleden Nerveuze verzamelaars van gelukkige momenten

Filippi 4 vers 4: “Verblijdt u altijd in [de] Heer! Nogeens zal ik zeggen: Verblijdt u!”

Ik heb soms de indruk, dat sommige tijdgenoten nerveus gelukkige momenten verzamelen. Je kunt dit vooral tijdens de vakantie waarnemen. Je ziet mensen zich haasten van de ene wellness-oase naar de andere. Het lachen lijkt geforceerd. Volgens het motto: ik moet nu gewoon gelukkig zijn. We hebben het hele jaar gespaard en gewerkt, en nu zijn de twee weken vakantie eindelijk aangebroken. Nu is het tijd om gelukkig te zijn! En als er iets misgaat … Aan het eind van een (bijzondere) reis wordt vaak gezegd: “Niemand kan me deze ervaring nu nog afnemen.”

Christenen hoeven niet nerveus gelukkige momenten te verzamelen. Want zij kennen de blijdschap in hun Heer. En die kun je 365 dagen per jaar hebben. In goede en ook in slechte dagen. Deze blijdschap is niet beperkt tot twee weken of speciale gebeurtenissen waarbij het geluk wordt voorgeschreven. De apostel Paulus schreef vanuit de gevangenis over vreugde en moedigde anderen aan zich ook te verblijden. Willen wij ons niet laten beïnvloeden door deze blijdschap?

Gerrid Setzer; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 02.06.2009.

Geplaatst in: Christendom

