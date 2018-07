2 dagen geleden Negeer jij de dood ook?

“God echter zei tot hem: Dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u afeisen, en wat u hebt bereid, voor wie zal het zijn?” (Luk. 12:20).

Kort voor zijn dood toonde Steve Jobs de plannen voor zijn luxe jacht aan een andere computergenie, Bill Gates. Het was voor beiden duidelijk dat Jobs het jacht nooit zou betreden. En toch, zoals Bill Gates later eerlijk toegaf, spraken ze met elkaar op een wijze, alsof er nooit de moeilijke stap van de dood zou zijn.

Veel mensen verdringen de dood uit het bewustzijn en leven alsof het nooit zal komen. En dat gebeurt zelfs als de dood nabij is. Het is echter toch zo, dat iemand de dood uit het bewustzijn kan verdringen, maar niet uit iemands leven.

En omdat dat zo is, zou iedereen een antwoord moeten vinden op de vraag: wat betekent de dood voor mijn leven – voor mijn leven vóór de dood en ná de dood? Ben ik klaar om te sterven en God te ontmoeten? Heb ik me op de tijd in de eeuwigheid voorbereid?

