Mijn bekering tot God

Voorwoord van de redactie van Sound Words: Henry “Harry” Allen Ironside (1876-1951) werd geboren in Toronto maar leefde de langste periode van zijn leven in de Verenigde Staten. Hij was een internationaal erkende bijbelleraar, evangelist en prediker en heeft meer dan 80 boeken geschreven. Zijn werk omvat commentaren op alle boeken van het Nieuwe Testament en van de profeten van het Oude Testament, evenals talrijke geschriften over bijbelse onderwerpen. Vooral in de Engelstalige wereld waren zijn commentaren veel verbreid. (SoundWords publiceert al geruime tijd vertalingen van enkele van zijn commentaren op de profeten.) Na zijn bekering op dertienjarige leeftijd trad hij eerst toe tot het Leger des Heils, later sloot hij zich bij de “broeders” aan, eerst de “open broeders” en later de “Grant-broeders”, waartoe hij 30 jaar behoorde. Hij was tenslotte 18 jaar predikant van de Moody Memorial Church, Chicago, Illinois.

De volgende bekeringsgeschiedenis van Ironside wordt gepubliceerd met de vriendelijke toestemming van de Christlichen Literaturverbreitung (CLV), Bielefeld. Het komt uit Ironsides boek ‘Heiligung – Zerrbild und Wirklichkeit’. Bij CLV is ook een biografie over H.A. Ironside verschenen: E. Schuyler – English: ‘Ein Leben lang unterwegs für Christus’. Daarnaast heeft de uitgever een boek van Ironside gepubliceerd over de geschiedenis van de “broeders”: ‘Die Brüdergeschichte – Ein historischer Abriss’.

Gods Woord begon tot me te spreken toen ik nog een kleine jongen was. Ik denk niet dat ik me nog kan herinneren, dat ik voor het eerst iets bespeurde van de realiteit van de eeuwigheid.

Ik heb geen herinnering meer aan mijn vader omdat hij stierf toen ik nog heel jong was. Maar ik heb nooit iets anders gehoord in gesprekken over hem als dan dat hij een man van God was. Hij stond in Toronto, mijn geboortestad, bekend als de “man van de eeuwigheid”. Zijn bijbel met op veel plaatsen aantekeningen, was een kostbare erfenis voor mij, en uit deze bijbel leerde ik de eerste verzen uit mijn hoofd toen ik ongeveer vier jaar was. Ik herinner me nog precies hoe ik de prachtige woorden uit Lukas 19 vers 10 leerde: “Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te behouden”. Dat ik verloren was en dat Jezus Christus uit de hemel neerdaalde om mij te redden, waren de eerste goddelijke waarheden die mijn jonge hart ontving.

Mijn moeder die weduwe was, was zo lijkt mij, “één op de duizend”. Ik herinner me hoe overstuur ik was, toen ze tijdens mijn jeugd bij me neerknielde en bad: “O vader, houd mijn jongen ervan af dat hij ooit iets groters wil dan een leven met U. Red hem vroeg en maak van hem een toegewijde straatprediker, zoals zijn vader het was. Maak hem bereid om te lijden om Jezus wil, vervolging te verdragen en de verachting van de wereld, die Uw Zoon verworpen heeft, te incasseren, en houd hem weg van alles wat U zou kunnen onteren”. De woorden waren niet altijd hetzelfde, maar ik heb ze steeds opnieuw weer gehoord.

In ons huis kwamen vaak dienaren van Christus, eenvoudige mannen van God, die een sfeer van eeuwigheid leken te verspreiden. Maar deze bezoeken waren buitengewoon onaangenaam voor mij tijdens mijn jeugd. Hun saaie vragen: “Harry, ben je al wedergeboren?”, of net zo indrukwekkend: “Weet je zeker dat je gered bent?”, maakten mij weliswaar steeds weer stil, maar ik wist niet wat ik daarop moest antwoorden.

Californië werd mijn thuis, voordat ik mijn thuis bij God vond. Ik begon van de wereld te houden in Los Angeles en verzette mij tegen alle beperkingen. Toch maakte ik me altijd zorgen over mijn redding.

Ik was pas 12 toen ik met zondagsschool-arbeid begon. Ik probeerde de jongens en meisjes in de buurt wat bijbelkennis bij te brengen. Ik had de Bijbel verschillende keren gelezen en toch had ik nog steeds geen zekerheid dat ik behouden was.

Paulus schreef aan Timotheüs: “… en omdat je van jongs af <de> heilige geschriften kent, die je wijs kunnen maken tot behoudenis door [het] geloof dat in Christus Jezus is” (2 Tim 3:15). Maar het was deze Jezus Christus, die ik miste. Het leek me, dat ik altijd had geloofd, en toch durfde ik niet te zeggen dat ik behouden was. Ik weet vandaag dat ik alles over Jezus geloofde. Maar ik geloofde niet in Hem als mijn persoonlijke Redder. Er is een enorm verschil tussen deze twee soorten geloof: het verschil tussen redding en verlorenheid, tussen een eeuwigheid in de hemel of een eeuwigheid in de poel van vuur.

Zoals ik al zei, was ik erg bezorgd over mijn ziel, en hoewel ik me in de wereld wilde storten en me schuldig maakte aan vele ijdele en slechte daden, voelde ik toch dat er altijd een beschermende Hand over me was. Het bewaarde me van veel dingen, waar ik ongetwijfeld in zou zijn beland en een bepaald soort religiositeit vormde mijn karakter. Maar religie is niet synoniem met redding.

Ik was bijna 14 jaar oud toen ik op een dag na terugkeer van school hoorde, dat een dienaar van Christus uit Canada, die ik goed kende, [1] was aangekomen om enkele bijeenkomsten te houden. Voordat ik hem zag, wist ik al hoe hij me zou begroeten, want ik herinnerde me maar al te goed de saaie vragen die hij me had gesteld toen ik nog jonger was. Daarom was ik niet verbaasd, maar beschaamd toen hij riep: “Wel Harry, ik ben blij je te zien. Ben je al wedergeboren?” Ik bloosde, liet mijn hoofd hangen en wist niet wat ik moest antwoorden. Een oom die juist op bezoek was, zei: “Weet u, meneer M., hij predikt zelf al een beetje en is een zondagsschool begonnen!” – “Maar dat is mooi”, was het antwoord. “Wil je je Bijbel een halen, Harry?”

Ik was blij dat ik de kamer uit mocht en verdween meteen om mijn Bijbel te halen. Na zo lang weg te zijn gebleven als het mij onopvallend leek om een beetje tot mijzelf te komen, kwam ik terug. Toen ik de kamer weer binnenkwam, zei de gast vriendelijk maar ernstig: “Sla nu Romeinen 3 vers 19 een op en lees hardop?” Ik las langzaam: “Nu weten wij, dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn, opdat elke mond wordt gestopt en de hele wereld strafschuldig [1] wordt voor God”. Ik wist meteen hoe ik dit woord op mezelf moest toepassen. Ik was sprakeloos. De evangelist vertelde me toen, dat hij ook eens zo’n religieuze zondaar was, totdat God zijn mond had gestopt en hem toen duidelijk liet zien, Wie Christus is. Hij maakte me duidelijk hoe belangrijk het was om eerst zelf zover te komen, voordat ik anderen kon onderwijzen.

Deze woorden waren niet zonder effect. Vanaf dat moment stopte ik over deze dingen te spreken en gaf ik ook mijn zondagsschool op, totdat ik zeker was van mijn redding. Maar nu fluisterde satan tegen mij, dat hij mijn ziel te gronde wilde brengen: “Als je verloren bent en niet in staat bent om met anderen over religie te spreken, waarom dan niet genieten van alles, wat de wereld te bieden heeft, zolang je nog kunt?”

Ik schonk maar al te gemakkelijk aandacht aan zijn woorden, en vanaf dat moment, gedurende ongeveer zes maanden, was er niemand meer dan ik die verlangde om domme dingen te doen, ook al bleef mijn geweten me steeds weer problemen bezorgen.

Uiteindelijk sprak God op een donderdagavond in februari 1890 met overweldigende kracht tot mij, terwijl ik met andere jonge mensen een gezellige bijeenkomst bijwoonde, die bijna allemaal wat ouder waren dan ik. Ik was van plan om mij gewoon voor een avond goed te amuseren. Ik kan me heel precies herinneren, dat ik de woonkamer uitging naar de volgende kamer om iets verfrissends te drinken te halen. Toen ik alleen naast een tafel met verfrissingen stond, kwamen plotseling enkele bijbelverzen me voor de geest, die ik vele maanden eerder uit het hoofd geleerd had. Het waren verzen uit het eerste hoofdstuk van Spreuken, van vers 24 tot 32. Daar wordt weergegeven hoe de wijsheid lacht om de ondergang van hen die weigeren naar onderwijzing te luisteren, en hen bespot wanneer de benauwdheid over hen komt. Als nooit tevoren zag ik mijn zonde, namelijk dat ik mijn leven nog steeds niet aan Christus had toevertrouwd en mijn eigenzinnige weg verkoos boven de weg van Hem, die voor mij stierf.

Ik ging terug naar de woonkamer en probeerde opnieuw de ijdele dingen van de anderen mee te maken. Maar het leek me allemaal zo hol, alle glans was verdwenen. Het licht van de eeuwigheid leek de kamer te verlichten, en ik vroeg me af hoe men kon lachen in het aangezicht van het oordeel van God, dat, – zoals een zwaard van Damocles, dat alleen aan een haar was bevestigd – boven ons hing. We waren als mensen die zich aan de rand van een afgrond met gesloten ogen aan genoegens overgaven, en ik was de meest zorgeloze van hen totdat genade mijn ogen opende.

Die avond, toen het allemaal voorbij was, haastte ik me naar huis en verstopte ik me in mijn kamer. Na het aansteken van een licht pakte ik mijn Bijbel en knielde neer. Ik had een vaag gevoel, dat ik moest bidden. Maar de gedachte ontstond waar ik voor zou moeten bidden. Het antwoord kwam “Over wat God je al jaren aanbiedt. Waarom zou je het niet ontvangen en God daarvoor danken?”

Mijn geliefde moeder had vaak gezegd: “Je kunt bij God beginnen met Johannes 3 of met Romeinen 3”. Ik opende beide Schriftplaatsen en las ze aandachtig. Ik realiseerde me duidelijk, dat ik een hulpeloze zondaar was, maar dat Christus voor mij stierf en dat vergeving gratis wordt aangeboden aan degenen die Hem vertrouwen. Toen ik Johannes 3 vers 16 voor de tweede keer las, zei ik: “Dat is genoeg! God, ik dank U dat U mij zo lief gehad hebt en Uw Zoon voor mij gegeven hebt. Ik vertrouw erop, dat Hij nu mijn Redder is. Ik steun op Uw Woord, dat mij vertelt dat ik eeuwig leven heb”.

Ik verwachtte nu een gevoel van uitbundige vreugde. Het bleef uit. Ik vroeg me af of ik mij vergist zou kunnen hebben. Ik verwachtte een plotselinge liefde voor Christus. Dit kwam ook niet. Ik vroeg me angstig af of ik werkelijk gered was, daar ik toch zo weinig voelde.

Ik las de woorden opnieuw. Het kon geen vergissing zijn. God had de wereld lief en ik maakte deel uit van deze wereld. God gaf Zijn Zoon aan alle gelovigen. Hieruit concludeerde ik, dat ik ook het eeuwige leven hebben moest. Ik dankte God opnieuw en stond op van mijn knieën om vanaf nu het pad van geloof te bewandelen. God kon niet liegen. Mijn redding was zeker.

NOTEN:

1. Letterlijk ‘onder het oordeel’, d.i. in die toestand vervallen.

Henry Allen Ironside; © www.soundwords.de

© CLV, online in het Duits sinds: 18.01.2019; geactualiseerd: 19.08.2019

