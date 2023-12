2 uur geleden Jozua 7 vers 20

“Achan antwoordde Jozua: Het is waar, ík heb tegen de HEERE, de God van Israël, gezondigd, en ik heb zo en zo gedaan.”

Jericho, de stad van de palmbomen, was de eerste stad in het beloofde land voorbij de Jordaan die het volk van God ontmoette. Alle poorten van de stad waren gesloten. Maar God had de sleutels van de poorten niet nodig om Zijn belofte te vervullen. Aan de ene kant vertegenwoordigt Jericho de wereld onder de vloek, maar aan de andere kant vertegenwoordigt het ook een wereld die Satan voor de mens tot een prachtige stad met palmbomen heeft gemaakt. Het is deze wereld die ook vandaag de dag probeert te verhinderen, dat mensen de gevolgen van Jezus’ werk kunnen bemachtigen. Als je deze gevolgen wilt bezitten, dat wil zeggen de vergeving van je zonden en vrede met God, moet je afstand doen van wat de wereld je biedt aan vleselijke genoegens. Achan kon dat niet. Zijn hart klampte zich vast aan de dingen van de wereld, net als het hart van de vrouw van Lot. Beiden werden dus ingehaald door de dood.

De schuldbelijdenis van Achan kon hem niet redden. De “droefheid van de wereld” (2 Kor. 7:10) wordt veroorzaakt door de gevolgen van de daad, niet door de daad zelf. In 1 Samuël 15 beweerde koning Saul, dat hij Gods opdracht had uitgevoerd. Maar toen Samuël hem zijn ongehoorzaamheid verweet en hem op de hoogte stelde van zijn verwerping door God, deed hij ook een oppervlakkige belijdenis: “Ik heb gezondigd” (vs. 24).

Judas Iskariot, die ongeveer drie jaar met de Heer had gewandeld en ongetwijfeld zelfs voor anderen had gepredikt, dacht misschien toen hij de Heer verraadde, dat hij zijn vijanden zou ontlopen. Maar toen hij de gevolgen van zijn schandelijke daad zag, kreeg hij berouw; hij gaf het geld terug, dat hij voor het verraad had gekregen en bekende niet alleen: “Ik heb gezondigd,” maar getuigde ook van de onschuld van de Heer (Matth. 27:3,4). Zijn belijdenis was echter zonder waarde. Heb jij al berouw gehad in je hart?

