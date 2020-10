15 uur geleden Johannes 14 vers 6

De waarheid moet in Christus Zelf gezocht worden

“Jezus zei tegen hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven” (Joh. 14:6)

Een kind probeerde de vele verschillende stukjes van een puzzel in elkaar te zetten. Het geheel zou moeten resulteren in een kaart van Zwitserland. Maar de vele grenslijnen tussen de verschillende kantons maakten het hem erg moeilijk. Toen ontdekte het, dat er stukjes van een foto van “Wilhelm Tell” aan de andere kant van de puzzel waren geplakt. De jongen dacht meteen, dat het veel gemakkelijker zou zijn om de stukken van dit portret in elkaar te zetten dan die van de vele kantons. Toen hij daarmee klaar was, vond hij natuurlijk de complete Zwitserse kaart aan de andere kant. De moeilijkheden met de grenzen waren verdwenen.

Lijken de ervaring van dit kind niet op die van veel christenen? Het is voor ons onmogelijk om de verschillende delen van de vragen van de christelijke leer juist samen te stellen, zolang we ze op de verkeerde manier bekijken en ze vanuit ons standpunt proberen op te lossen. Als we alleen maar bezig zijn met ónze dogma’s, ónze verklaringen, ónze belijdenissen, onze verschillen, enzovoorts, zullen de wanorde en verwarring voortduren. Bij al ons onderzoek en zoeken zullen we op deze manier bijvoorbeeld nooit tot een juiste kennis van het lichaam van Christus komen, vanwege de bestaande verwarring in de christelijke belijdenis.

Maar als we ons afkeren van menselijke doctrines en het aangezicht van de Heer en de waarheid van Zijn woord zoeken, dan zullen we automatisch het éne lichaam zien, net zoals God het Zelf ziet. Want alle kinderen van God zijn leden van het lichaam van Christus, en Christus is het Hoofd van het lichaam. Het Hoofd en het lichaam kunnen niet van elkaar worden gescheiden.

W.W.; © www. haltefest.ch

Jaargang 1958 – bladzijde 63

Geplaatst in: Christendom, Gemeente, Overdenking bijbeltekst

© Frisse Wateren, FW