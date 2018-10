1 dag geleden Je ogen sluiten …

Een liedjeszanger spreekt van iets dat veel anders klinkt, als je je ogen sluit … Interessant! “Wenn man die Augen zu macht, klingt der Regen wie Applaus”

“Als je je ogen sluit, klinkt de regen als een applaus”, zingt de jonge Duitse zanger en songwriter Enno Bunger.

Toen ik deze zin “las”, moest ik aan de mensen denken, die hun ogen sluiten en doen alsof alles na de dood voorbij is. Dat klinkt als applaus. Maar de realiteit is, dat dan het oordeel voor de deur staat: “En evenzeer als het de mensen beschikt is eenmaal te sterven en daarna het oordeel …” (Hebr. 9:27).

Zo kan men als verlicht mens de ogen sluiten voor de werkelijkheid. Salomo schrijft dat God de eeuwigheid in het hart van de mens heeft gelegd (Pred. 3:11). Dit schrijft een man, die in dit boek de dingen “onder de zon” bekijkt. Maar zelfs dan, als je God uitschakelt, heb je een besef dat het absurd is om te denken, dat alles met de dood voorbij is.

Als je je ogen sluiten, zou je dat kunnen denken. Maar de werkelijkheid ziet er anders uit. Het is beter dat je dat erkent voordat het te laat is. Want vandaag kun je je nog bekeren en Jezus Christus als Redder en aannemen. Dan ben je gered en kom je niet in het oordeel van God.

Maar ook als gelovigen kunnen we onze ogen sluiten voor de werkelijkheid. Dan spreken we erover hoe trouw toch onze kinderen zijn. Dan zien we hen “blind” of door de roze bril, zelfs ook wanneer ze in werkelijkheid een heel ander leven leiden …Hetzelfde geldt ook voor onszelf. Hoe gunstig kunnen we ons eigen leven zien, als we de ogen een sluiten. Maar is het werkelijk applaus?

Manuel Seibel, © www.bibelpraxis.de

Geplaatst in: Christendom, Evangelie

© Frisse Wateren, R. Mol