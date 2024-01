2 uur geleden Hindernissen voor toewijding

Romeinen 12 vers 2:

“En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken, opdat u beproeft wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.”

In dit vers spreekt Paulus iets aan, dat duidelijk in de weg staat om ons leven aan de zaak van Christus te wijden: de wereld. Daarom vermaant hij: “En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld.” De reden waarom we ons moeten afscheiden van de wereld is, omdat de wereld en haar principes volledig tegengesteld zijn aan een persoon die de wil van God doet.

De wereld moedigt ons aan om onszelf en onze belangen voorop te stellen. Het basisprincipe waardoor de wereld zich beweegt is om te doen wat we zelf willen. Ons wordt verteld, dat we voor onszelf moeten leven – voor wat wij leuk vinden. We worden aangemoedigd om onszelf gelukkig te maken door een aards doel naar onze keus na te streven. Als we een droom hebben om iets in deze wereld te doen of iemand in deze wereld te zijn, moedigt de wereld ons aan om dat na te streven. Maar al deze bezigheden maken ons alleen maar gelijkvormig aan hun manieren en zullen ons niet werkelijk gelukkig maken, noch zullen ze ons geschikt maken voor de dienst van de Heer. De rechtgeaarde christen moet daarom het wereldsysteem (de samenleving van ongelovigen) als vijand beschouwen en zich ervan afscheiden.

De wereld vertelt ons dat het IK centraal moet staan bij alles wat we doen. God wil echter dat we CHRISTUS centraal stellen bij alles wat we doen. Als we dat doen en dingen proberen te doen die de Heer gelukkig maken, gebeurt er iets vreemds en onverklaarbaars – we ontdekken wat waar geluk echt is! Hoe meer we proberen Hem gelukkig te maken, hoe gelukkiger we worden! Dit is een fenomeen dat niet verklaard kan worden. Het is het geheim van waar geluk waar de mensen in de wereld niets vanaf weten. Helaas weten veel christenen het ook niet en daarom zien we, dat zoveel christenen wereldse genoegens najagen op zoek naar tevredenheid en geluk.

God wil elke Christen in deze wereld gebruiken om de glorie van de Heer Jezus Christus te bevorderen. Hij kan ons echter niet (noemenswaardig) gebruiken in de toestand waarin Hij ons gered heeft. Er is gewoon te veel IK-bewogenheid en de werking van wereldse en vleselijke principes in ons hart. Daarom is er een verandering nodig.

Paulus zegt: “… wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken … .“ God heeft een individueel plan voor ieder van ons, voor de verheerlijking van Zijn Zoon. Daartoe wil Hij, dat we eerst Zijn wil herkennen en die dan uitvoeren in dienst aan de Heer. Maar omdat de wegen en principes van de wereld ons denken zo gemakkelijk beïnvloeden en ons ervan weerhouden om Zijn wil te herkennen, moeten we ons denken voortdurend vernieuwen door het op Christus te richten en op wat tot Zijn belangen en Zijn heerlijkheid behoort. Daardoor zullen we veranderen in vaten die gebruikt kunnen worden voor de glorie van de Heer. Verandering vindt dus plaats door een nieuwe manier van denken.

Het is interessant om op te merken, dat er in de Griekse tekst twee verschillende woordstammen zijn voor “vorm” in de woorden “gelijkvormig” [eng.] en “veranderd” [eng.]. Het woord “gelijkvormig” verwijst naar een oppervlakkige verandering, terwijl ” veranderd” verwijst naar een diepe, innerlijke verandering. De verandering die God in ons teweeg wil brengen is daarom een grondige en blijvende vernieuwing van ons wezen. Eenvoudig gezegd, in termen van ons karakter en gedrag worden we óf gelijkvormig óf we worden veranderd. We bewegen ons ofwel naar de wereld toe of ervan weg. We kunnen er zeker van zijn, dat het proces van verandering sterk belemmerd wordt als wereldse ambities ons denken beheersen.

Als het gaat om het dienen van God, moeten we ons niet richten op wat we Hem kunnen brengen in termen van bekwaamheden. We moeten ons ook niet laten ontmoedigen door ons onvermogen. Het is onze beschikbaarheid waar God naar verlangt. Als we onszelf beschikbaar stellen voor Hem door Hem ons leven te geven, zal Hij ons veranderen in iets dat nuttig is in Zijn dienst.

