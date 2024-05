1 dag geleden Het leven van David (25)

2 Samuël 13

Bijbelgedeelte: 2 Samuël 13

David en Amnon

David wist dat het zwaard zijn huis zou binnendringen. Wat moet hij zich vanaf dat moment zorgen hebben gemaakt over zijn kinderen! Er pakken zich al donkere wolken samen. Amnon, Davids oudste zoon, is verliefd op zijn halfzus Tamar, de biologische zus van Absalom. Zijn slimme vriend Jonadab geeft hem een slecht advies. Hij doet net zo weinig om hem van het vergrijp af te houden zoals Joab dat bij David niet deed. Amnon verkracht Tamar en stuurt haar dan weg. Absalom zweert wraak, ook al laat hij dat niet zien. Christenen wordt verteld, dat de zon niet onder mag gaan over hun toorn (Ef. 4:26); Absaloms woede brandt echter twee jaar lang tegen zijn halfbroer en vermoedelijke troonopvolger.

Eindelijk is de dag aangebroken dat Absalom een groot feest wil organiseren. Natuurlijk heeft hij er geen belang bij dat David komt opdagen. Hij rekent er zeker op, dat de bescheiden en grootmoedige David zal afzeggen – wat ook gebeurt. Absalom onthult zijn ware bedoeling door te zeggen dat Amnon er zeker bij moet zijn (vs. 26). Wat denkt David misschien? Gaat hij er echt van uit, dat dit een “verzoeningsfeest” wordt? Hij geeft toe aan Absalom en tekent daarmee het doodvonnis voor zijn eerstgeborene.

Het feest komt eraan. Iedereen is blij. Dan beveelt Absalom Amnon te doden – en het bloed van de verkrachter vloeit ter aarde.

Dit alles is de rechtvaardige vergelding in de regering van God voor het overspel en de moord van David. Laten we een paar punten in dit verband overwegen:

De moord op Uria werd in koelen bloede gepland en uitgevoerd. – Zo was bij Absalom en Amnon ook.

David liet Uria door anderen doden. – Absalom doet hetzelfde.

David maakte Uria dronken (2 Sam. 11:13). – We vinden hier hetzelfde.

Absalom vlucht. Hij gaat naar het volk waar zijn moeder vandaan komt. Daar blijft hij drie jaar – terwijl David rouwt om zijn zoon Amnon.

Gerrid Setzer; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 24.03.2010.

Geplaatst in: Christendom

© Frisse Wateren, FW