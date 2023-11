7 uur geleden Het leven van David (21)

2 Samuël 11

David en Bathseba

We beginnen aan een heel donker hoofdstuk in de geschiedenis van David. Onze held wordt een overspelige en moordenaar. Hoe kon het zover komen? We kunnen minstens drie redenen aanwijzen uit ons hoofdstuk:

David heeft een gebrek aan energie. Als de koningen ten strijde trekken, is koning David er niet (vs. 1). Hij is moe geworden om de strijd van God aan te gaan. We zagen in het vorige hoofdstuk al dat hij toenadering zocht tot de Ammonieten, en hier wordt nog duidelijker dat het hem aan energie ontbreekt.

David is gewoon lui. Hij staat pas ’s avonds op uit zijn bed (vs. 2). Zoals de deur draait in het scharnier, zo draait de luie David zich vooraf in zijn bed. Zou hij als koning niet eerder op moeten staan om voor het welzijn van zijn volk te zorgen?

David is niet waakzaam (vs. 2). In bed luieren schept de ideale omstandigheden voor de “begeerte van het vlees” en de “begeerte van de ogen” om op een rampzalige manier ineen te smelten. Wanneer zijn ogen een mooie vrouw doorboren, heeft hij niet langer de kracht om weerstand te bieden. Hij is niet waakzaam geweest en heeft zijn hart en het verbond met zijn ogen verwaarloosd.

Strijden wij nog steeds vastberaden de strijd van God? Zijn wij goede strijders voor Jezus Christus? Of geven wij ons over aan passiviteit? Als dat zo is, zal de “ondeugd” snel intreden. We moeten waken en bidden zodat we niet in verleiding komen.

