Het geweigerde cadeau – een kerstboodschap

Lukas 2 vers 11: “Want u is heden een Heiland geboren … .” Johannes 3 vers 16: “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.”

Als Kerst 2020 waarschijnlijk ook in sommige opzichten waarschijnlijk anders verloopt dan normaal en gewild, zal waarschijnlijk één ding blijven: er zullen cadeaus zijn!

Maar stel je de volgende situatie voor: je bent er extra op uitgegaan en hebt met veel moeite een cadeau voor een persoon, van wie je houdt, uitgezocht. Het heeft je ook niet weinig gekost. Je verpakt het cadeau met veel liefde in en kijkt uit naar de Kerstavond. Het is eindelijk zover en de cadeautjes zijn er. Maar je cadeau wordt gewoon niet uitgepakt. Geen interesse. Men wilt het niet. Je cadeau wordt geweigerd.

Is zo’n situatie onvoorstelbaar? Wie kan er zo dom zijn om niet eens een cadeau uit te pakken?! Een geweigerd geschenk – moeilijk te geloven! Toch gebeurt dit talloze keren per jaar. Jaar in, jaar uit wordt Kerstmis gevierd. We geven elkaar cadeautjes, maar er is een ‘Cadeau’ dat regelmatig blijft liggen. De gever daarvan is God, de ontvangers zijn wij, het geschenk: een absolute “must-have”.

Als Kerstmis 2020 ook in sommige opzichten waarschijnlijk anders uitpakt dan normaal en gewild, zal één ding zeker blijven zoals altijd: God geeft nog steeds!

Neem toch tijd om je met dit Cadeau bezig te houden!

