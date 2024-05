1 dag geleden Het boek Jozua (19)

De lessen van de nederlagen

Bijbelgedeelte: Jozua 7

“… raad Ik u aan goud van Mij te kopen … en ogenzalf om uw ogen te zalven, opdat u kunt kijken” (Openb. 3:18).

Wezenlijke praktische overwegingen over christelijke strijd liggen nu voor ons. Het gedrag van Israël voor Jericho leert ons hoe de strijders van Jezus Christus zich in deze wereld moeten gedragen, terwijl de lessen uit Ai laten zien hoe de christelijke strijd maar al te vaak wordt uitgeoefend. Uiteindelijk zorgde Gods genade voor de overwinning in Ai, net als in Jericho. En ondanks alle nederlagen geldt ook voor ons: “De God nu van de vrede zal de satan spoedig onder uw voeten verpletteren” (Rom. 16:20).

Overwinning onder Gods volk wordt altijd voorafgegaan door afhankelijkheid van God en biddende gehoorzaamheid aan Zijn Woord, waardoor God de Zijnen voorbereidt om Zijn heerlijke werk te zien. Maar onze harten zijn zo, dat we juist in de overwinning die God ons geeft, geneigd zijn om op onszelf te vertrouwen en onze lendengordel los te maken. Meestal is de weg naar de overwinning veiliger dan de gunstige positie van een succes, dat behaald is. Een waakzame en biddende geest is nooit meer nodig dan in tijden van zegen. En de praktische toepassing van de waarheid van de besnijdenis op onszelf is nooit meer nodig voor de strijders van Christus dan wanneer God de overwinning geeft. Inderdaad, nederlagen komen vaak voort uit een gebrek aan waakzaamheid in het uur van de overwinning.

Elk uur van de week van strijd rond Jericho had Israëls volslagen onvermogen getoond om Jericho op eigen kracht te veroveren en had bewezen, dat de verovering in alle opzichten een werk van God was. Op het moment van de overwinning had God Israël waarschuwingen gegeven over wat elke strijder moest vermijden: “opdat u niet met de ban geslagen wordt.” Maar Israël was in hun geest afgeweken van hun kracht. De zonde in het kamp veroorzaakte de nederlaag en de trots van het leger verhinderde, dat de zonde ontdekt werd.

In zijn beschrijving van de gebeurtenissen rondom Ai licht God de sluier op voordat Israël ook maar één stap heeft gezet, zodat de lezer van Zijn Woord niet in het ongewisse wordt gelaten over Zijn gedachten over de zonde in het kamp. Zijn vinger wees op het kwaad in het midden van het volk, lang voordat zij het ontdekten (Joz. 7:1). Als ze in nederigheid hadden gewandeld, zouden ze God vóór de strijd hebben gezocht en zou Hij hen hebben laten zien, dat er kwaad in hun midden was. Dan zouden ze zich voor Hem vernederd hebben en, op hun aangezicht liggend, Zijn woord ontvangen hebben om zich te reinigen. Maar hun hoogmoed verhinderde hun afhankelijkheid van God.

Noch in onze eigen harten, noch in een gemeenschap van Gods volk kan het kwaad verborgen blijven, dat Hij niet zou kennen. Geen bedrog, geen leugen is verenigbaar met de tegenwoordigheid van God of met de leiding van de Heilige Geest. En als we het kwaad onder ons niet opmerken, dan hebben we geen gemeenschap met God. Op dit punt moeten we hard en streng zijn voor onszelf in plaats van ons te verontschuldigen. God wekt bezorgdheid op in de harten van Zijn heiligen of maakt hen gevoelig door de in ons wonende Geest, dat er iets mis is wanneer zij in hun hart dicht bij Hem zijn. Als deze Godvrezende toestand niet aanwezig is, laat God het kwaad doorgaan totdat Zijn volk, dat er de vruchten van moet plukken, uiteindelijk zo vernederd is dat het gedwongen wordt om zichzelf te verootmoedigen. Pas dan vindt de waakzame en biddende geest zichzelf terug en kan God opnieuw overwinningen schenken.

God verandert zijn regeringsbeginselen niet vanwege Zijn genadewegen. Israël werd gevoed door de trots van het succes. Daarom liet God hen door hun nederlaag ontdekken, dat Hij toornig op hen was omdat er zonde in hun midden was. Ze hadden een overtreding begaan, ze hadden “gezondigd” en “gestolen.” Achan was representatief voor het volk, de zonde van één was de zonde van allen, het hele lichaam was ontsierd door de zonde van één. In de regel herkennen christenen de aanwezigheid van de zonde die God haat pas als Hij hen getuchtigd heeft, en maar al te zelden ontdekken ze die als geliefde kinderen in Zijn nabijheid, onder het vriendelijke oog van Zijn liefde. Geestelijk onderscheidingsvermogen, dat velen voor zichzelf opeisen, is een edele vrucht van de Geest van God en helemaal niet de gewone haagplant die velen ervan denken te zijn.

Israël keek met minachting neer op Ai. De naam – “hoop ruïnes” – geeft aan dat het geen machtige en versterkte stad was zoals Jericho. Als het een vesting was geweest, zou Israël God hebben geraadpleegd voordat ze aanvielen. Maar de taal van de verspieders nadat ze naar boven waren gegaan en het land hadden verkend (“Laat niet het hele volk optrekken”), verraadt hun vertrouwen in hun eigen kracht in plaats van in God. Als God alleen onze kracht is, dan hebben we Hem nodig voor zowel de kleine als de grote vijanden. Is het niet onze praktische ervaring, dat kleine vijanden grote nederlagen kunnen veroorzaken?

Wee de trots van de overwinning. Zouden christenen zich kunnen beroemen op het aantal van hun bekeerlingen als ze werkelijk geloofden, dat ieder van hen wedergeboren was door God de Geest? Zouden leraren van het Woord zich kunnen beroemen op hun kennis als ze erkenden, dat ze zelf door God waren onderwezen? Wie hoogmoedig wandelt, kan God vernederen. Zijn “grote Naam” vraagt om nederigheid in de mens – een Goddelijk principe, dat de mens moeilijk kan leren.

Israël rukte op, zich er niet van bewust, dat hun zonde hen van God had gescheiden. Hun uitverkoren 3000 mannen waren zeker van de overwinning, maar ze vluchtten voor de mannen van Ai, die hen buiten de poort achtervolgden en hen versloegen. Hun moed, die gebaseerd was op hun zelfvertrouwen, stortte volledig in. “Toen smolt het hart van het volk van angst en werd als water.”

De zelfverzekerden wanhopen bij een nederlaag, terwijl zij die hun vertrouwen stellen in de Goddelijke hulpbronnen zichzelf in God versterken op de dag van tegenspoed. Tegenspoed en lijden brengen ware morele grootheid in mensen naar boven in het natuurlijke rijk; zo wordt ware geestelijke grootheid onthuld wanneer alles tegen lijkt te zitten. David versterkte zich in de Heer, zijn God, in het donkerste uur. Jozua gaf, net als de meeste mensen, God bijna de schuld van de nederlaag. Het gevolg, niet de oorzaak, lijkt zijn ziel te hebben vervuld, de nederlaag niet de reden daarvan. “Ach,” riep hij in zijn bitterheid – “Ach, Heere HEERE, waarom hebt U dit volk de Jordaan toch laten oversteken, om ons in de hand van de Amorieten te geven, om ons om te brengen?

Iemand die oprecht tot God bidt, spreekt wat er in zijn hart leeft! Deze klaagzang laat zien hoe ver Israël verwijderd was van de geest van zelfveroordeling, want hun leiders geloofden dat het zaad van hun ellende niet in het kamp gezaaid was, maar in de hemel. Toch verbaast deze nood ons niet, want meestal is de toestand van onze eigen ziel de laatste plaats waar we zoeken naar de oorzaak van onze nederlaag. We kunnen wel zeggen, dat dit lijden zo moet zijn, maar zelden beseffen we waarom het zo moet zijn.

Laten we nu onze aandacht richten op de meer heilzame gebeurtenissen onder het volk, dat voor de Heer lag in de persoon van hun oudsten. De biddende houding van deze leiders is veelbelovend. Hun nederlaag had hen tot God gebracht. God geve dat, geestelijk gesproken, in onze trotse dagen zo’n houding kenmerkend is voor hen die voor een “hoop puinhopen” [want dat betekent Ai] de nederlaag onder ogen zien, want dat is hoe de wereld kan worden beschreven wanneer deze door Gods ogen wordt gezien. God openbaarde het geheim van hun nederlaag aan de oudsten toen ze op hun gezichten lagen in Zijn tegenwoordigheid voor de ark van het verbond, en Hij deed dit ondanks het feit dat het hen aan zelfveroordeling ontbrak, zoals Jozua’s klaagzang lijkt aan te geven. Ongetwijfeld was het ontbreken van deze zeldzame eigenschap de oorzaak van hun nederlaag, die ze nu pas ontdekten. Want van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat kende het volk Israël de oorzaak niet. Trots staat waar inzicht in de weg. Een nederlaag kan ons tot God brengen, maar toch zal ons hart in het duister tasten over de oorzaak die God verhindert om ons voorspoed te geven, totdat we onszelf oprecht beoordelen.

Toen Jozua het dieptepunt van zijn klaagzang had bereikt en zag dat Israël al volledig was weggevaagd, haalde hij de Naam van de Heer aan: “Wat zult u dan voor Uw grote Naam doen?” Deze vraag die aan het einde van de dag werd gesteld, vroeg om het antwoord van God met betrekking tot de oorzaak van Israëls nood. God handelde in hun midden ter verheerlijking van Zijn grote Naam. Vanwege Zijn grote Naam waren ze overwonnen en verslagen. Wat een hartverscheurend besef! Op het eerste gezicht ontkrachtte de nederlaag van Gods volk de grootheid van de Naam van hun God, maar God stelt Zijn heerlijkheid boven de schijn; Zijn naam is groter dan de overwinningen van Zijn volk; Zijn wezen ligt in Zijn Naam; en Zijn leger, Zijn Israël, had gezondigd. Voor het natuurlijke oog kan de aanblik van het volk, dat geslagen wordt door de hand van hun God inderdaad de vraag oproepen: “Is God onder hen?” Voor het geestelijk begrip is het duidelijk, dat het eren van de grote Naam van de Heer in Zijn volk reinheid en nederigheid vereist, koste wat het kost.

Het antwoord van God aan Zijn dienaar: “Sta op, waarom ligt u zo met het gezicht ter aarde?” is een andere les. Hoe lag Jozua op zijn gezicht? “Zo” – vertwijfeld en God de schuld gevend van de nederlaag van Israël. In tijden van schande en oneer is de enige juiste houding die een gelovige kan aannemen om op zijn gezicht voor God te liggen; een ander de schuld geven is alleen maar de zonde van hoogmoed toevoegen aan de zonde die de nederlaag heeft veroorzaakt. “Vernedert u voor [de] Heer en Hij zal u verhogen” (Jak. 4:10). Ware nederigheid voor God is onze enige “deur van hoop” (Hos. 2:14) naar zegen in dagen van moeite; maar om “zo” te liegen – niet onszelf te beoordelen maar God de schuld te geven – is geen nederigheid.

Wie alleen maar boos is over de nederlaag, zal de oorzaak van de nederlaag niet herkennen. Ware nederigheid is zeldzamer dan diamanten. Er was nog steeds de kwestie van Israëls zonde in het kamp, hun onbekeerlijke en daarom niet vergeven zonde. God verlangde, dat eerst deze kwestie zou worden opgelost. Als dat gebeurde, zou Hij Zijn volk voor Zijn heerlijkheid gebruiken. Sta op, wat voor goeds kan een gebed doen, dat de zonde niet belijdt? De zonde moet weggedaan worden. God verlangde een passend handelen.

“Israël heeft gezondigd.” Het leger van de Heilige, gezonden om de boosheid van de Kanaänieten te vernietigen, stelde zichzelf open voor het onrecht dat het moest uitroeien. De heilige God had, om Zijn grote Naam te eren, toegestaan dat het zwaard van de Amorieten de tuchtroede voor Zijn volk werd. Zo staat God ook toe, dat satan zijn heiligen zift. Hij staat toe dat “de Amoriet,” tegen wie wij strijden, ons treft als we lichtvaardig met zonde omgaan. Als het kwaad in het kamp wordt getolereerd en trots in het hart, dan hoeft het niet te verbazen, dat in de strijd tegen de geestelijke machten van de boosheid in de hemelse gewesten, satan zelf, de tegenstander, het zwaard van God tegen Zijn eigen volk wordt.

God geeft de reden voor Israëls nederlaag: “Israël heeft gezondigd. Ook hebben zij Mijn verbond, dat Ik hun geboden had, overtreden. Bovendien hebben zij genomen van wat met de ban gewijd was, en ook gestolen, en ook gelogen, en zij hebben het ook bij hun huisraad gelegd. Daarom zullen de Israëlieten niet kunnen standhouden tegenover hun vijanden. Zij zullen voor hun vijanden vluchten, want zij liggen onder de ban. Ik zal voortaan niet meer met u zijn als u de ban niet uit uw midden wegvaagt.” Verschrikkelijke, ernstige woorden: Israël “ligt onder de ban,” Gods eigen volk in Zijn ban! Dit is het effect van de zonde, haar onvermijdelijke gevolgen. De zondigheid van de zonde tegenover onze heilige God, die een verterend vuur is, is verschrikkelijk.

De gezamenlijke verantwoordelijkheid van het volk is hier onmiskenbaar. God schrijft dit grote beginsel al op bij Zijn eerste handelingen met Israël en God verandert niet. De gezamenlijke verantwoordelijkheid van christenen kan niet worden genegeerd zonder God Zelf uit te dagen. Christenen kunnen zichzelf niet zien als geïsoleerde eenheden in het leger van God. De acties van de één hebben invloed op de anderen. “Eén zondaar bederft veel goeds” (Pred. 9:18). De zonde van één individu schaadt het geheel en door het kwaad van één individu worden allen verslagen en worden ze zwak als water.

De belofte van succes in de veldslagen in Kanaän hing af van Israëls gehoorzaamheid. Nu hadden ze in Achan niet alleen gezondigd, maar ook een duidelijk gebod overtreden. Het verbannene of wat met de ban gewijd is, was genomen, in strijd met het gebod van God dat Hij Israël had gegeven vóór de verwoesting van Israël: “Maar de stad moet met de ban aan de HEERE gewijd zijn, de stad zelf en alles wat erin is. … Past ú echter op voor wat met de ban gewijd is. Anders slaat u zichzelf met de ban, als u neemt van wat met de ban gewijd is; en dan maakt u van het leger van Israël een met de ban geslagen leger en stort u het in het ongeluk. Maar al het zilver en goud en de koperen en ijzeren voorwerpen moeten heilig zijn voor de HEERE; ze moeten bij de schat van de HEERE komen” (Joz 6:17-19). God stond Israël geen stukje stof of een sikkel uit Jericho toe voor hun persoonlijke glorie en welzijn. Niets mocht worden toegeëigend door hen die geroepen waren om de ban van God over Kanaän uit te voeren. Nu had Achan zowel de kleding als het goud meegenomen, zowel wat met de ban gewijd was als van datgene wat gewijd was aan de schat van God. Achan was een prins in Israël en zonde en lijden komen vaak niet door het gewone volk van het leger van God, maar door de leiders. Achan begeerde de Babylonische mantel, het zilver en de gouden staf en verborg ze in zijn tent; en zo waren er dingen in het midden van Israël gekomen waarvan God gezegd had, dat ze niet aangeraakt mochten worden.

De versierde mantel was voor zelfverheerlijking, het zilver en goud voor persoonlijke vooruitgang, en alles werd in het geheim het kamp binnengebracht, het begeren, stelen en verbergen was vermengd met zonde.

De mantel werd kwam uit Sinear. De plaats die Babylon inneemt in de wegen van de mens voor God en in de grote oordelen van God over de mens moet niet over het hoofd worden gezien. Babel was de eerste georganiseerde poging van de mens om naam voor zichzelf te maken, het centrum van menselijke vereniging in tegenstelling tot de Goddelijke autoriteit. Babel, gelegen in de vlakte van Sinear, was de definitieve afvalligheid van de mens van God. Daar daalde God neer, verstrooide het menselijke ras en veranderde zijn toren van zelfverheerlijking in verwarring. En Hij zal dat in latere dagen opnieuw doen wanneer het geestelijke Babylon opnieuw aan de macht komt.

Er waren al fabrieken in de vlakte van Sinear toen God Jericho verwoestte, en het was slim van satan om de mantel van Babylon in het kamp bij Gilgal te brengen door de hebzucht van Achan. Op het moment dat Israël door God werd gebruikt om de vesting te vernietigen die de sleutel was tot het land Kanaän, werd het vorstelijke gewaad met zijn aantrekkelijke vorm in hun midden verborgen. Juist op het moment, dat God Zijn machtige arm ontblootte en Zijn schat geëerd had moeten worden, werd Hij beroofd door Zijn eigen volk. Als gevolg hiervan werd het kamp te Gilgal, Israëls plaats van afzondering, verontreinigd met het verbannene, en Israël zelf kwam onder de ban.

De buitengewone plechtigheid van Goddelijke heiligheid overheerst deze scène en we moeten ons afvragen: wat komt er in onze tijd overeen met het verbannene, waardoor het kamp van Israël tot een ban werd? De mantel was duidelijk bedoeld voor zelfverheerlijking. Omdat het uit Sinear (Babel) kwam, is het een symbool van de vroege afvalligheid, toen de mens zichzelf verhief tegen God. Israël was in Kanaän, was besneden, was apart gezet voor de Heer, hun sterkte. Onze besnijdenis, het ontdoen van het lichaam van vlees door de besnijdenis van Christus, en onze afzondering voor God zijn in Christus, Hij die opstond uit de dood. Wanneer een gelovige die voor de Heer strijdt nu zijn eigen verheerlijking zoekt, misschien zelfs omdat de Heer hem gebruikt, dan verheft hij zichzelf. Hij wil zich juist tooien met de dingen van het vlees waarover hij weet, dat God het oordeel heeft uitgesproken en is daarom in zekere zin als Achan. En als hij het zilver en goud, dat in de schatkist van de Heer thuishoort voor eigen voordeel wil gebruiken, is hij ook als Achan en zal hij zichzelf met veel smarten doorboren. Onze zonde zal ons vroeg of laat vinden.

Het verlangen naar de mooie Babylonische mantel, naar zelfverheerlijking, waardoor God van Zijn heerlijkheid wordt beroofd, is helaas zeer wijdverbreid! Te veel soldaten van de Heer hebben dit in hun tenten begraven. “Hoe groot ben ik!” is de geheime naam van deze mantel. In de tent, in het innerlijke leven, in de naaste kring, komen onze ware verlangens aan het licht. En God ziet ons zoals we werkelijk zijn. Achan heeft de mantel tot bewondering door Israël zeker nooit gedragen. Maar of zijn naaste vrienden de schoonheid van de mantel al hebben geprezen of dat hij hem zelf nooit heeft aangetrokken, is zonder belang voor God, voor Wiens ogen de zonde openbaar was.

Hoe groter de belijdenis van heiligheid en afzondering voor God die een christen aflegt, des te dringender eist God van hem praktische gelijkvormigheid aan Jezus onze Heer. Als we onze zegeningen in de hemelse gewesten in Christus kennen, dat we buiten de Jordaan van dood en oordeel zijn, en als we belijden met Christus aan de wereld te zijn gestorven en met Hem te zijn opgewekt, levend voor God in Christus, dan zal onze oogstdag des te verschrikkelijker zijn als we precies het tegenovergestelde doen van wat we belijden: zulk gedrag is in absolute tegenspraak met de christelijke belijdenis, en zij die dat doen zijn als Achan.

Het verband tussen de grote kenmerken van Gods ongenoegen over Zijn Joodse en Zijn Christelijke volk aan het begin van hun respectievelijke loopbaan op aarde is opmerkelijk. Zoals in de eerste dagen van Israëls geschiedenis in Kanaän, zo vinden we ook in de eerste dagen van het christendom, dat God het kwaad onder Zijn volk snel oordeelt en de verborgen zonden aan het licht brengt van hen die beweren Hem toe te behoren. Zowel Achan als Ananias en Saffira huichelden. Maar God kan niet bedrogen worden. Het is aan ons om onze eigen activiteiten onder de loep te nemen en ernaar te streven onszelf te zien zoals God ons ziet. Gods volk kan niet straffeloos spelen met Gods morele beginselen. In het licht van Zijn aangezicht worden onze zonden allemaal blootgelegd. “… alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen van Hem met Wie wij te doen hebben” (Hebr. 4:13). Huichelarij zal vroeg of laat van de daken worden geroepen. Mogen de dienaren en strijders van Christus hun eigen verborgen dingen onderzoeken, zodat ze niet egoïstisch zichzelf en het hele kamp verontreinigen en in het verderf storten.

Met al de ernstige lessen in dit voorval, moeten we de Woorden van de Heer aan het verslagen Israël niet over het hoofd zien: “Heilig u.” Hij zei niet: “Kijk naar jullie wapens,” maar: “Kijk naar de toestand van jullie harten.” Heiligheid is de voorwaarde voor overwinning. “Er is een ban in uw midden, Israël! U zult niet tegenover uw vijanden kunnen standhouden totdat u de ban uit uw midden wegdoet.” Hun handen moesten de zonde uit hun midden werpen; ze moesten die uit zichzelf wegdoen, voordat ze het zwaard weer konden hanteren. Moge heel Kanaän met zijn vijandige legers weten hoe het leger van God onder de ban ligt, en nooit meer kan triomferen totdat de heerlijkheid van de grote Naam van God in het kamp is hersteld; maar het uitwerpen van het kwaad uit hun midden was de enige manier waarop God weer onder hen kon zijn. De meeste christenen van middelbare leeftijd hebben lang genoeg geleefd om mannen te zien die ooit dapper en nuttig voor God waren, en die nu onder de strenge hand van Zijn regering liggen, verdord en praktisch waardeloos, nutteloos en niet beschouwd als dienaren, omdat ze geen acht hebben geslagen op Zijn Woord “Heilig u.”

In zijn ijver ging Jozua ’s morgens vroeg op weg en bracht Israël per stam voor de Heer. Toen ging hij ziften, van stam tot familie, van familie tot man, totdat de overtreder op zijn tijd aan het licht kwam. Waar mensen oprecht verlangen om zich te reinigen van ongerechtigheid, zal God hen in staat stellen om te ziften totdat de wortel van de zonde is blootgelegd, en wat Hij begint, dat voltooit Hij. En nog meer, de kracht van de aanwezigheid van God dwingt de mens om zonde te belijden. Als de wortel van bitterheid niet wordt onthuld, dan is dat omdat God Zijn hand erop houdt vanwege de vleselijke staat van Zijn volk. Waar zonde niet beleden wordt, is God ver weg in onze gedachten. Het is totaal onmogelijk om voor God te staan en niet absoluut eerlijk te zijn tot in het diepst van onze ziel.

Op de rechterstoel zal God aan het licht brengen wat verborgen is; alles wat nu bedekt is, zal dan aan het licht gebracht worden; en ook vandaag nog zouden die verborgen zonden onder Gods volk, die de openbaring van Zijn tegenwoordigheid uitsluiten, openlijk aan het licht gebracht, beleden en weggedaan worden als Zijn heiligen oprecht voor Zijn aangezicht stonden.

Achan beleed zijn zonde en verklaarde in het openbaar wat er in zijn hart omging. De boodschappers renden erheen, groeven op wat was verbannen en legden het op klaarlichte dag voor de Heer neer. Niets van de schande van de zonde bleef verborgen. Geen bedekking van onrecht omwille van de vrede. Niet de diplomatie maar de waarheid won, want op die ernstige dag luidde de hartverscheurende vraag: “De Heer of de mens?”

Net zoals heel Israël een aandeel had in het onteren van de Heer door hun vorst, had heel Israël ook een aandeel in het reinigen van het kamp. “En heel Israël stenigde hem met stenen, en zij verbrandden hen met vuur.” En verder was Israël niet in de stemming om de herinnering aan hun beproeving uit te wissen. “… en richtten een grote steenhoop boven hem op, die er is tot op deze dag. Toen liet de HEERE Zijn brandende toorn varen. Daarom gaf men die plaats de naam Dal van Achor1, tot op deze dag.”

Het dal van Achor is nog steeds de deur van hoop voor het volk van God (Hos. 2:14). Het pad van zegen leidt vandaag de dag nog steeds door dit dal, waar het monument van het onrecht, dat we hebben uitgeworpen en de herinnering aan onze schande staan. Berouw over onze trots en de openbaring van onze zonden leiden altijd tot nieuwe overwinningen. “Als wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle2 ongerechtigheid” (1 Joh. 1:9).

NOOT:

1. Achor betekent: in het ongeluk gestort.

2. Of ‘elke.’

