23 uur geleden Hebreeën 10 vers 7

“Zie, Ik kom (in) [de] boekrol staat over Mij geschreven) om uw wil te doen, o God.”

Wie was Hij die zo sprak? Het was Jezus Christus, de Zoon van God, door God geprezen tot in eeuwigheid. “De boekrol” is een symbolische taal, als het ware het boek van Gods plannen, die Hij al vóór de grondlegging van de wereld had gemaakt. Deze plannen hadden betrekking op Zijn geliefde Zoon, die eens “de eerstgeborene onder vele broeders” zal zijn in heerlijkheid, omringd door hen die de Vader Hem gegeven heeft. Maar die moeten Hem gelijk zijn. En als Hij voor dit doel mensen had uitgekozen, die schepselen waren die in zonde gevallen waren, dan moest er iets machtigs gebeuren, dat door geen enkel mens op deze aarde bereikt had kunnen worden, want allen hadden gezondigd. God had Zijn Zoon verkoren om dit te volbrengen.

Maar wat een weg voor Hem! Hij moest een menselijke gedaante aannemen, de aarde betreden, het toneel van de zonde, en de gevolgen van onze val op Zich nemen. Dit was een lijdensweg voor Hem, een weg van diepste vernedering en armoede. Toch sprak Hij gewillig: “Ik kom … om Uw wil te doen, o God” (Hebr. 10:7). Hij had Zijn Vader volmaakt lief en had ook ons lief met een Goddelijke liefde. De weg begon in de stal in Bethlehem, waar genade met Hem verscheen. “Want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus, dat Hij, terwijl Hij rijk was, ter wille van u arm is geworden, opdat u door zijn armoede rijk zou worden” (2 Kor. 8:9). Wie kan de Goddelijke genade passend eren? De Schepper van hemel en aarde ligt in doeken gewikkeld in een kribbe! En hoe eindigde Zijn weg, die alleen gekenmerkt werd door gehoorzaamheid? Zijn komst zou voor ons van geen nut zijn geweest als Hij niet in de dood was gegaan. Het doodvonnis werd over de zonde uitgesproken en Hij zei Zelf: “… Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij alleen; maar als zij sterft, draagt zij veel vrucht” (Joh. 12:24). Daarom stierf Hij, de rechtvaardige, voor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen.

