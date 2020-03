1 uur geleden Gebed

“… Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij. Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, door rivieren, zij zullen u niet overspoelen …” (Jes. 43:1b,2a).

Lieve God,

in de stormen van het leven

vergeet ik steeds naar U te kijken.

Mijn bange blik richt zich vanzelf

op de hoge golven.

Maar dan hoor ik weer Uw stem:

“Ik ben bij je, je wordt niet meegesleurd!”



Ik had Uw uitgestoken hand

in mijn angst voorbij gekeken.

Maar U, trouwe Vader,

had mij toen allang

stevig vastgegrepen.

