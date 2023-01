19 uur geleden Gastvrijheid (17)

Spreuken 31: “Op haar vertrouwt het hart van haar echtgenoot … en werkt volgens de wens van haar handen … zij merkt dat het met haar zaken goed gaat … zij opent haar hand voor de ellendige … zij spreidt haar handen uit naar de arme … van fijn linnen en roodpurper is haar kleding … Zij doet haar mond open met wijsheid … onderricht uit genegenheid ligt op haar tong … Haar kinderen staan op en prijzen haar gelukkig, ook haar echtgenoot roemt haar: Veel dochters hebben krachtige daden verricht, maar jíj overtreft ze allemaal.”

De gewoonte van gastvrijheid (deel zeventien)

Dit is een kort overzicht van wat er in Spreuken 31 geschreven staat van de vrouw. Deze passage is niet bedoeld om zusters zich ontoereikend te laten voelen of uitgeput door te proberen zich hieraan te meten. Het is gewoon een instelling voor de voortreffelijkheid van een vrouw die helemaal voor de Heer leeft. Zij is deugdzaam en achtenswaardig. Haar Goddelijke karakter kenmerkt haar, en als we het hele gedeelte lezen, leren we over haar bekwaamheid en haar prestaties. Wat opvalt is, dat haar man absoluut vertrouwen in haar heeft en dat haar kinderen haar respecteren.

Als we het karakter van deze vrouw bekijken, komen verschillende dingen naar voren. Ten eerste is ze daadkrachtig en hardwerkend (vs. 13). Ze is smaakvol en beschaafd (vs. 14). Ze is georganiseerd en zit boven op de zaken (vs. 15). Ze heeft gevoel voor zaken en investeringen (vs. 16). Ze is lichamelijk fit en gezond (vs. 17). Ze heeft een uitstekende instelling (vs. 18-19). Ze is betrokken bij gemeenschapswerk en armenzorg (vs. 20). Ze bereidt zich voor op de toekomst (vs. 21). Ze heeft veel talenten (vs. 22). Ze kleedt zich goed en zorgt voor zichzelf (vs. 22). Ze moedigt haar man aan om leiding te geven (vs. 23). Ze is ondernemend (vs. 24). Ze heeft een positieve instelling en innerlijke kracht (vs. 25). Zij is vol wijsheid en iemand die met wijsheid onderwijst (vs. 26). Zij beheert haar huis goed (vs. 27). Zij wordt hoog aangeschreven door haar kinderen en man (vs. 28). Zij staat bekend om haar daden (vs. 31). Maar bovenal vreest zij de Heer (vs. 30).

Deze vrouw lijkt bijna onmogelijk na te volgen, en toch heeft de Schrift haar hier neergezet om elke zuster aan te moedigen. Als we deze lijst lezen, raken we misschien uitgeput, maar de Geest van God heeft haar ons gegeven als een voorbeeld van hoe een ware deugdzame vrouw eruit zou kunnen zien. Verscholen in alles wat er over haar is gezegd, kan men niet anders dan denken dat zij een vrouw van gastvrijheid was. Wat een voorbeeld voor ons allen om na te volgen!

Tim Hadley Sr.

