4 uur geleden Frisse start

Niets beter dan een frisse start! Dit is wat Christus een ieder aanbiedt die tot Hem komt voor verlossing: “Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan; zie het is <alles> nieuw geworden” (2 Kor. 5:17). Dit is waarom Hij kwam en stierf aan het kruis van Golgotha, opdat wij leven zouden hebben en het overvloedig hebben (Joh. 10:10)!

Als je een gelovige bent en het onderweg hebt verknoeid, denk dan aan: “Als wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid” (1 Joh. 1:9).

Een frisse start betekent niet opgelapt of gerepareerd worden, het betekent een nieuw begin in Christus. Denk aan de woorden van Jeremia: “Dit zal ik ter harte nemen, daarom zal ik hopen: Het is de goedertierenheid van de HEERE dat wij niet omgekomen zijn, dat Zijn barmhartigheid niet opgehouden is! Nieuw zijn ze, elke morgen; groot is Uw trouw! Mijn deel is de HEERE, zegt mijn ziel, daarom zal ik op Hem hopen. Goed is de HEERE voor wie Hem verwacht, voor de ziel die Hem zoekt. Goed is het te hopen en stil te wachten op het heil van de HEERE” (Klaagl. 3:21-26).

Tim Hadley Sr.

