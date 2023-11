1 uur geleden Filippenzen 3 vers 3

“Wij zijn de besnijdenis, wij die [God] dienen door [de] Geest van God en in Christus Jezus roemen en niet op vlees vertrouwen.”

De besnijdenis wijst op de dood van Christus. God beschouwt alle gelovigen als met Christus gestorven en met Hem opgewekt (Kol. 2:10-15 en 3:1-4). Volgens Gods gedachten staan de gelovigen in deze wereld als de voor Hem apart gezette mensen. En wat kenmerkt hen?

Zij dienen door de Geest van God; hun dienst, hun aanbidding, bestaat niet uit uiterlijke wereldse pracht en uiterlijke voorschriften, maar wordt uitgeoefend onder de leiding van de Geest van God. Zij aanbidden de Vader in geest en waarheid, dat wil zeggen overeenkomstig hun nieuwe verhoudingen en zegeningen door Christus. Zij beroemen zich op Christus Jezus, die alleen hun wijsheid en gerechtigheid voor God is; naast en zonder Hem hebben ze niets waar ze zich op kunnen beroemen. Zij vertrouwen niet op het vlees, want zij weten en belijden, dat de natuur van de mens, zelfs met zijn beste wil en streven, volkomen waardeloos, verdorven en ongeschikt is voor God.

Een heel bijzondere kracht ligt in de nauwe verbinding van de twee gedachten: “dienen door de Geest van God” en: “in Christus Jezus roemen.” Als wij altijd van Christus zouden genieten, als onze harten hun genot meer in Hem en in Zijn werk zouden vinden, ons in Hem zouden verheugen, ons op Hem zouden beroemen in al Zijn kostbaarheid en volmaaktheid, dan zouden wij als vaten van reukwerk zijn, onophoudelijk Zijn geur verspreidend in geestelijke aanbidding. Het ware voorwerp van onze heerlijkheid is de verheerlijkte Christus hierboven, en hoe meer onze ogen van geloof op Hem gericht zijn en met Hem bezig zijn, hoe meer lof en aanbidding onze harten zullen vullen. Moge de Geest van God dit meer in ons kunnen bewerken!

