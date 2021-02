18 uur geleden EXIT NIGHT – ENTER LIGHT

Beste lezer(es), Ben jij ook zo in de ban van die snoeiharde, brullende muziek met die snerpende gitaren en meeslepende drumsolo’s, die je helemaal opeisen en je steeds verder de duisternis inslepen?

Ben je óók nog steeds in de macht van de duisternis? Bevalt het je prima om de satan te dienen, of komt er af en toe toch nog twijfel op jouw hart of het wel zo’n goed idee is om satan – de overste van deze wereld – te behagen? Hoe komt het toch dat je nog steeds de prooi bent van de grote tegenstander van God, die liefde is? Misschien ontken je zelfs wel dat je in de macht van de duisternis bent! Ben jij echt wel gelukkig?

Hoe het ook zij … Er is nú Iemand die jou zoekt … namelijk Jezus Christus, het Licht van de wereld! “Waarom naar mij”, zo vraag je misschien; “ik, die me zo thuis voel in de duisternis?” Wel, omdat Hij ook voor jou naar deze wereld kwam! Uit liefde tot de wereld zond God Zijn eigen Zoon om ook jou te redden uit de duisternis, om ook jou te brengen in Zijn wonderbaar licht! Hij roept jou zelfs …

Als je nieuwsgierig geworden bent hoe dat laatste ook jouw deel kan worden, dan kan het lezen van “Exit night – enter night” jou mogelijk een beetje op weg helpen om het eeuwige geluk te leren kennen. Want Henri Palon, de schrijver van dit boek, heeft het zelf ervaren wat het betekent om de macht van satan te zijn en … hoe hij daaruit gered is en nu met de echte overweldigende vreugde wandelt in het licht!

Deze “story” van Henri is aangrijpend én hoopgevend voor hen, die ook zo in een bepaalde “muziek-gevangenis” zijn terecht gekomen.

Te bestellen bij: Uitgeverij Daniël, tegen de kostprijs van 3,15 euro plus 3 euro verzendkosten.

www.uitgeverijdaniel.nl

