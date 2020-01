1 uur geleden Psalm 18 vers 30

“Want met U ren ik door een legerbende, met mijn God spring ik over een muur” (Ps. 18:30).

Enorme moeilijkheden …

Koning David leefde ongeveer 3000 jaar geleden en dichtte vele psalmen. In zijn leven raakte hij vaak in de knoei en werd hij meer dan eens geconfronteerd met onoverkomelijke moeilijkheden. Het was hem duidelijk: alleen kom ik niet verder.

Maar hem was het ook duidelijk: met mijn God kan ik het toch redden, met Hem kan ik door een legerbende rennen en over een muur springen. Met Hem overmeester ik zelfs enorme moeilijkheden!

Zijn uw problemen ‘muurhoog’? Voel je je in het nauw gedreven? Schommel je tussen angst en agressie? Kwelt twijfel je? Bedenk dan: als de grote God in Jezus Christus jouw God is, zal Hij je helpen. Stel je vertrouwen op Hem!

Wij hebben geen groot geloof nodig, wij hebben geloof in een grote God nodig! (Hudson Taylor)

