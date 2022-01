1 dag geleden Deuteronomium 30 vers 19

“… het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek! Kies dan het leven, opdat u leeft.”

Laten we ons het volgende voorstellen: Een drukke manager arriveert pas op het laatste moment op het vliegveld. Hij haast zich door de incheckhal, door de controle naar het vliegtuig. Net op tijd! Het vliegtuig taxiet naar de startbaan en stijgt op.

“En waar zou u heen willen?” vraagt zijn buurman vriendelijk. “Ik heb een belangrijke zakenafspraak in Moskou. De toekomst van ons bedrijf hangt af van dit contract,” antwoordt hij enthousiast. “Naar Moskou? Dan zit je in het verkeerde vliegtuig,” antwoordt zijn buurman. “Dit vliegtuig gaat naar Washington.” – “Excuseer me? Weet u het zeker?” vraagt de manager geschrokken.

De stewardess wordt snel geroepen. “Maar ik moet absoluut op tijd in Moskou zijn,” jammert de man geschrokken als zij Washington als bestemming bevestigt. Hij trilt helemaal.

“Neem u mij niet kwalijk,” probeert de stewardess hem gerust te stellen, “maar waar uw reis heen gaat moet u op de grond beslissen, niet in de lucht!”

Het verkeerd inchecken in de luchtvaart is uiterst zeldzaam vanwege de oplettendheid van het personeel. Als het echter om het eeuwige doel van de mens gaat, is er sprake van een veel grotere nalatigheid.

Hoeveel haasten zich niet van afspraak naar afspraak; de ene activiteit na de andere. Alleen zijn zij niet duidelijk over de bestemming van hun levensreis. Op dit moment gaat het hen goed. Waarom zouden ze dan nadenken over hun eeuwige bestemming? Maar of wij op een dag bij God zullen aankomen in heerlijkheid of in eeuwige Godverlatenheid – ook dat beslissen wij “op aarde.” Daarna is een verandering van bestemming niet meer mogelijk.

