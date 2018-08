4 uur geleden De waterval van Trollhättan

Bijbelgedeelten: Titus 2 vers 11; Lukas 12 vers 50

In het Zweedse Trollhättan is een stuwdam, waarachter het water van de rivier de Göta älv zich ophoopt. In de zomer, één keer per dag, openen de vier sluisdeuren, de zogenaamde “Boogschutter”, en met 300.000 liter per seconde stort het water van de rivier zich in de 32 meter diepe rotsachtige afgrond. Eenmaal onderaan komen ze samen en vormen een brede stroom die uitmondt in de zee bij Göteborg (Kattegat).

Het water herinnert me aan de genade van God die ons is gegeven “in Christus Jezus, vóór [de] tijden van de eeuwen” (2 Tim. 1:9). Van eeuwigheid af is het in het hart van God om Zijn genade over mensen uit te laten stromen. Maar dat kon alleen “in Christus” gebeuren. Genade is onafscheidelijk met Zijn persoon en Zijn werk verbonden.

God heeft altijd genade getoond: Hij bekleedde Adam en Eva, zag het offer van Abel aan, redde Noach en zijn gezin. En zo kunnen we doorgaan. Maar genade kon niet vrijelijk naar mensen stromen voordat Christus kwam. Er staat in Titus 2 vers 11 dat de genade van God “verschenen” (of uitgestraald) is, heilbrengend voor alle mensen.

Maar zelfs toen Hij kwam, moest Hij nog zeggen: “Ik moet echter met een doop worden gedoopt, en hoe benauwt het Mij, totdat het is volbracht is” (Luk. 12:50). Hij sprak over Zijn verzoenende dood op Golgotha. Voordat het werk aan het kruis werd volbracht, was Hij “benauwd”, omdat de genade nog niet op een rechtvaardige grondslag naar alle mensen kon stromen. De “wateren” van de genade werden nog steeds opgestuwd achter een sluisdeur.

Maar aan het kruis opende God de sluizen van Zijn genade en sindsdien stroomt de geweldige stroom van Gods genade naar alle mensen. Iedereen die zich in berouw tot God bekeert, komt in het genot van deze stroom van genade, die rechtstreeks uit de eeuwigheid, uit het hart van God komt, en die in de dood van Christus een rechtvaardige grondslag gevonden heeft, om vergeving en vrede te brengen voor alle berouwvolle zondaars.

