5 uur geleden De vrucht van de Geest (7) – Trouw

Galaten 5 vers 22 en 23:

“Maar de vrucht van de Geest is: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.”

“De vrucht van de Geest is: … trouw.”

Hier gaat het om betrouwbaarheid in onze relatie met de Heer en met onze medemensen.

Een trouwe christen komt op tijd op afspraken, betaalt rekeningen op tijd, voert toevertrouwde taken uit, zonder dat hij eraan herinnerd hoeft te worden. Zijn relaties met zijn echtgenoot (Hebr. 13:4) en met medebroeders en -zusters worden ook gekenmerkt door trouw. Hij verduistert niets (Tit. 2:10).

Zijn ja is een ja en zijn nee is een nee (Jak. 5:12). Hij houdt zich aan zijn beloften, trouw aan het motto “Een man een man, een woord een woord,” zelfs als dat hem nadeel oplevert (Ps. 15:4b).

In het bijwonen van samenkomsten, het beheren van tijd en geld (Luk. 16:11) en het uitoefenen van zijn gaven toont hij betrouwbare nauwgezetheid (Matth. 25:20,21). Hij is een “trouwe rentmeester” (1 Kor. 4:2). Over het geheel genomen is hij trouw aan zijn Heer als een reine maagd (2 Kor. 11:2,3). Trouw aan de Heer staat daarbij boven trouw aan medemensen.

Voorbeelden van trouw uit het leven van de Heer, waar we van kunnen leren:

De Heer Jezus deed wat Hij zei en zei wat Hij deed (Joh. 8:25).

De Heer Jezus bleef Petrus trouw, zelfs toen hij Hem verloochende (Luk. 22:32).

De Heer voerde trouw de opdracht van Zijn Vader uit, ook toen het moeilijk voor Hem was (Mark. 14:36).

© www.bibelstudium.de; Alexander Schneider

Online in het Duits sinds 16.10.2023.

Geplaatst in: Christendom

© Frisse Wateren, FW