De vrucht van de Geest (6) – Goedheid

Galaten 5 vers 22 en 23:

“Maar de vrucht van de Geest is: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.”

“De vrucht van de Geest is: goedheid.”

Goedheid is het tegenovergestelde van slechtheid. Paulus maakt in Romeinen 5 vers 7 onderscheid tussen rechtvaardigen en goeden: De rechtvaardige persoon is oprecht, eerlijk en recht door zee – maar de goede persoon is ook hartelijk en vriendelijk. Een goed mens is zo bijzonder, dat men graag voor hem zou sterven. Een goed mens is iemand, die vaak hoort zeggen: “Dank je wel, je bent zo goed voor mij!”. Zo’n gelovige doet de goede werken die de Heer bereid heeft (Ef. 2:10). Hij streeft altijd naar het goede in zijn omgang met medegelovigen (1 Thess. 5:15).

Een goed mens laat zich niet overwinnen door het kwade, maar overwint het kwade door het goede (Rom. 12:21). Hij werkt goed met zijn handen, bijvoorbeeld door te geven aan mensen in nood (Ef. 4:28). Barnabas, die uitblonk in het troosten van anderen, wordt een “goed mens” genoemd (Hand. 11:24).

Voorbeelden van vriendelijkheid uit het leven van de Heer waar we van kunnen leren:

Voorbeelden van goedheid uit het leven van de Heer waar we van kunnen leren: De Heer verspreidde de geur van “het goede” overal waar Hij kwam.

De Heer Jezus werd altijd gedreven door de vraag: “Hoe kan Ik voor deze persoon die voor Mij staat iets goeds doen?”

De Heer Jezus sprak alleen goede woorden, waarover Zijn medemensen zich verwonderden (Luk. 4:22).

De Heer Jezus wilde altijd goed doen, zelfs op de sabbat, terwijl de Farizeeën dat eigenlijk verboden (Matth. 12:12).

De Heer Jezus verkondigde “arme mensen goed nieuws” (Luk. 4:18).

De Heer Jezus is de goede Herder die Zichzelf opoffert voor anderen (Joh. 10:11).

