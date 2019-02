1 uur geleden De vlieg op de neus

Markus 4 vers 9

Een man was niet geïnteresseerd in het evangelie van God. Maar hij hield van mooie zang en was niet afkerig van religieuze liederen. Dus ging hij naar christenen om daar de zang en de muziek te horen. Maar zodra de prediker zijn toespraak begon, stopte hij zijn vingers in zijn oren om niet te hoeven luisteren. Toen kwam er een vlieg en ging schaamteloos op zijn neus zitten. Hij was gedwongen om een hand vrij te maken om deze weg te jagen. Precies op dat moment riep de prediker uit: “Wie oren heeft om te horen, laat hij horen”.

De onvrijwillige luisteraar was zo onder de indruk van dit wonderbaar ‘toeval’, dat hij het hele uur met gespitste oren luisterde. Hij geloofde uiteindelijk in de boodschap van God en werd een gelukkig christen.

Heeft God ook al bij jou van ongebruikelijke middelen gebruik gemaakt, om je aandacht te richten op het goede nieuws van Jezus Christus? Misschien ben je ‘heel toevallig’ op deze website terechtgekomen. Laat jezelf dan uitnodigen om je zintuigen (in dit geval de ogen) te gebruiken, om meer over het evangelie te weten te komen. Lees vooral de Bijbel, het Woord van God!

Gerrid Setser

Online in het Duits sinds 24.07.2009.

