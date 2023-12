27 minuten geleden De symboliek van de tabernakel (00)

Hebreeën 8 vers 5:

“Dezen dienen een zinnebeeld en schaduw van de hemelse dingen, zoals Mozes een Goddelijke aanwijzing ontving, toen hij de tabernakel zou vervaardigen; want: ‘Zie erop toe’, zegt Hij, ‘dat u alles maakt naar het voorbeeld dat u op de berg getoond is”.

Artikelen over de tabernakel zullen DV de komende tijd op een informele manier op deze site worden gepubliceerd. Het is een vertaling vanuit het Duits naar het Nederlands van het boek “Tabernacle’s Typical Teaching” van A.J. Pollock.

Voorwoord

Er zijn twee manieren hoe men dit onderwerp benaderen kan. Er is een soort modernisme, die in de leer over de tabernakel in de woestijn niets meer zien dan een droge weergave van zinloze rituelen van het aanbidden van een primitief volk vele eeuwen geleden. Een professor van een theologische faculteit schreef bijvoorbeeld: “Welke waarde voor het geestelijk leven kunnen we vinden in de uiterst nauwkeurige, liturgische en ceremoniële details van de tabernakel en zijn dienst?” (Peak’s Commentary, pag. 5)

Aan de andere kant bekende de gewaardeerde schrijver van bruikbare christelijke literatuur, wijlen Sir Robert Anderson, hoe het geestelijke belang van de ceremoniële wet hem overtuigde van de wonderbaarlijke inspiratie van de Schrift en hem een belangrijke bijdrage leverde om een ​​vastberaden christen te worden.

We verwonderen ons erover wat voor soort van geestelijke bijziendheid deze moderne professor had, wanneer we de brief aan de Hebreeën lezen. Daar wordt Mozes tegenover Christus gesteld, net als Aäron. En die mysterieuze figuur van een Melchizedek staat in contrast met Christus. De ineffectieve offers op joodse altaren worden tegenover het ene grote verzoenende offer van Christus gesteld. De Schrift zelf beschrijft deze beelden uit het Oude Testament als:

“Zinnebeeld en schaduw van de hemelse dingen“ (Hebr. 8:5);

(Hebr. 8:5); ”zinnebeelden en schaduw van de dingen die in de hemel zijn” (Hebr. 9:23);

(Hebr. 9:23); “schaduw van toekomstige goederen” (Hebr. 10:1); “in Zijn tempel zegt eenieder: Hem zij de eer!” (Ps. 29:9).

Welke bril droeg de professor bij het lezen van zulke duidelijke uitspraken als deze? We kunnen alleen maar concluderen, dat hij de schoonheid van de beelden verzuimde te zien, omdat hij de heerlijkheid van het Voorbeeld niet kende – onze Heer Jezus Christus. De Schrift vat dit in één woord samen: “die een schaduw zijn van wat zou komen: maar het lichaam [1] (of het wezen, in tegenstelling tot de schaduw) is van Christus” (Kol. 2:17).

Christus is ook ons gelukkige Onderwerp – Zijn Godheid, Zijn mensheid, Zijn verzoenende dood, Zijn volbrachte werk, de zegeningen die van Hem uit in rijke stromen naar Zijn volk stromen door hun verbinding met Hem. Minder dan twee hoofdstukken (Gen. 1 en 2) zijn voldoende om ons te vertellen over het machtige scheppingswerk. In feite geeft een kort vers met 9 woorden ons het bericht: “De werelden zijn door Gods Woord bereid” (Hebr. 11:3). Maar niet minder dan 13 hoofdstukken in Exodus alleen staan ​​vol met aanwijzingen voor de tabernakel en zijn dienst. We kunnen echt zeggen, dat een groot deel van de leer en aanwijzingen van de Pentateuch [2] voornamelijk verband houden met de tabernakel. Dit toont het grote belang van ons onderwerp aan.

Iemand heeft de tabernakel ooit treffend beschreven als “een profetie in linnen, zilver en goud”. Het heeft een diepe geestelijke betekenis. Het heeft de geur van Christus. Het is een opvallend getuigenis van de volheid en inspiratie van het Woord van God. Hun leer is een van de rijkste mijnen van puur goud in de hele Bijbel.

De schepping was nodig om een ​​fundament te leggen, waarop God Zijn plan kon uitvoeren. De schaduwen van dat schema worden ons in de tabernakel gegeven. De aarde waarop we leven, is slechts het raamwerk voor de vestiging van het huis van God in eeuwigheid. De sabbat is een schaduw van hoe God alles in allen zal zijn in alle eeuwigheid. De steiger wordt op een dag verwijderd. De constructie van God zal zich majestueus en eeuwig tot heerlijkheid en lof van God verheffen. God zal dan in welgevallen van Zijn liefde rusten, doordat Hij onder Zijn volk woont op een toneel, waarop er geen tranen en zorgen, geen smart en geen dood meer zullen zijn.

Aantekening

Als je de afbeeldingen en schaduwen in detail bekijkt, worden dezelfde waarheden keer op keer benadrukt. In de volgende artikelen zal de lezer veel herhalingen tegenkomen. Dit is bij het behandelen van een dergelijk onderwerp onvermijdelijk. Aan de andere kant kan men niet op elk klein detail ingaan, maar moet men tevreden zijn met een min of meer algemeen overzicht van dit uiterst interessante gedeelte in het Woord van God. De schrijver was van mening, dat herhaling zeer kostbaar is voor zijn eigen ziel en dat de voortdurende uiteenzetting van fundamentele waarheden met betrekking tot de Godheid, de mensheid, het aardse leven, de verzoenende dood en de heerlijke opstanding etc. van onze Heer zeer noodzakelijk en nuttig is.

In een toespraak tot zijn verzamelde geestelijkheid zei een aartsbisschop: “We vergeten vaak waar alle leraren aan moeten denken, namelijk het woord van voortdurende herhaling van wat fundamenteel van betekenis is, en het gevaar van het veronderstellen van de basis, zodat we het aan het eind helemaal niet meer leren.” Wijze en zinvolle woorden!

A.J. Pollock; ©www.bibelstudium.de

NOOT:

1. In de zin van ‘de werkelijkheid’.

2. Pentateuch (“vijfdelig”) is een benaming voor het vijfdelige boek van Mozes, de eerste vijf bijbelboeken: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. {Christipedia}

Online in het Duits sinds 11.03.2007. [Geplaatst door Stephan Keune]

