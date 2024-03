13 uur geleden De stemmen van de 12 profeten (3)

Profetie gaat over de aarde en toekomstige gebeurtenissen daarop. De gelovigen van de genadetijd vormen echter een hemels volk dat een hemelse roeping en een hemelse hoop heeft. Betekent dit dat profetie niet aan de orde is voor christenen?

Inleiding tot de profetie (3)

Profetie – een onderwerp voor christenen?

De gemeente wordt niet onthuld in de profetische boeken van het Oude Testament. Ze wordt pas geïntroduceerd in het Nieuwe Testament. Daarom rijst de vraag of christenen zich überhaupt met profetie moeten bezighouden als deze de gemeente niet aanroert of behandelt. Het antwoord ligt voor de hand. Dat luidt duidelijk: Ja! Omdat:

Ten eerste leren we Christus en Zijn toekomstige heerlijkheid kennen. Door middel van profetie wordt aan het licht gebracht hoe Hij zal regeren als Koning der koningen en Heer der heren hier op aarde en ook zal heersen over de hele schepping. Ook wordt Hij afgeschilderd als de Rechter die het oordeel over de aarde zal brengen. Ook deze heerlijkheid maakt de Heer Jezus groot;

ten tweede hebben we gemeenschap met God. Vandaag hebben we een relatie met de Heer Jezus, Die we volgen. Hij noemt ons Zijn “vrienden” (Joh. 15:14,15). Hij wil Zijn gedachten en plannen, die Hem bezighouden, delen met hen die “vrienden” zijn. Hij staat in het middelpunt, ook wat betreft profetie;

ten derde worden we onderwezen. Het hele Oude Testament is gegeven om ons te onderwijzen (Rom. 15:4; 1 Ko.r 10:11,12). Dit omvat ook de profeten, door wie God ons onderwijst;

ten vierde kunnen we de tijden beoordelen. In Davids leger waren er mannen die inzicht hadden in de tijden om te weten wat Israël moest doen (1 Kron. 12:32). Door middel van profetie kunnen we “de tekenen der tijden” herkennen en beoordelen (Matth. 16:3);

herkennen en beoordelen (Matth. 16:3); ten vijfde hebben we licht in het midden van de duisternis. Moreel gezien is de wereld in volslagen onwetendheid over God en alle toekomstige dingen. De profetie toont ons Gods gedachten over deze duisternis en alles wat Hij wil doen om de duisternis te verdrijven. Dit bewaart ons ervoor, dat we midden in de duisternis van de rechte weg afdwalen. Daarom is het goed om aandacht te schenken aan profetie “als aan een lamp.” Niet alleen voor de toekomst, maar ook voor het heden. “En [zo] hebben wij het profetische woord des te vaster, en u doet er goed aan daarop acht te geven als op een lamp die schijnt in een duistere plaats” (2 Petr. 1:19);

Niet alleen voor de toekomst, maar ook voor het heden. (2 Petr. 1:19); ten zesde leren we te leven in overeenstemming met Gods gedachten. Door profetie openbaart God ons toekomstige dingen. Dit openbaart Zijn heerlijkheid en tegelijkertijd Zijn morele principes duidelijk, die volledig zichtbaar zullen worden in de toekomst, wanneer Hij zal heersen in vrede en gerechtigheid. Deze zouden nu al een weerklank moeten vinden in onze harten, zodat we een leven kunnen leiden in het licht van de toekomst.

Christus in de profeten – Zijn komst in nederigheid

We hebben al gezien dat, naast het volk Israël en de volken, de Heer Jezus het kernonderwerp en centrum van de profetie vormt. Honderden profetieën wijzen op Hem en Zijn komst in nederigheid. Het is verbazingwekkend, dat honderden profetieën die eeuwen voor Zijn komst in nederigheid werden verkondigd, al zijn vervuld in het Nieuwe Testament. Een kort overzicht:

Geboorte van de Messias (Jes. 7:14; 53:2);

leven en dienst (Jes. 42:1-3; 52:15; 53:4,7,11);

verwerping en lijden (Jes. 53:3,5,6,7,8,10,11,12; Ps. 22:18);

sterven aan het kruis (Jes. 53:8,9,12);

begrafenis (Jes. 53:9);

opstanding (Ps. 16:10; Jes. 52:13);

verheerlijking als Mens in de hemel (Ps. 110:1).

Zijn komst in heerlijkheid

De profetie spreekt net zo duidelijk over de tweede komst van de Zoon van God in kracht en grote heerlijkheid. Hij neemt een opmerkelijke plaats in de profetie in. Voor het toekomstige gelovige overblijfsel van Israël zal Hij verschijnen als de Zon der gerechtigheid met genezing onder Zijn vleugels (Mal. 3:20). Voor de ongelovigen zal Zijn verschijning oordeel brengen en alles wat tegen Hem ingaat zal worden veroordeeld. Dan zal Hij Zijn koninkrijk vestigen en in gerechtigheid regeren tot eer van God en welzijn van de mensheid.

