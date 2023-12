8 uur geleden De Bijbel redt – soms letterlijk!

Leestijd: 2 minuten

Vrijdag 24 november 2023

De Heer Jezus is onze Redder. Door Zijn dood aan het kruis van Golgotha heeft Hij ons gered van de eeuwige dood. Maar soms is Zijn verlossing ook van een fysieke, letterlijke aard! Er zijn zulke wonderen – ook vandaag nog!

De Heer Jezus zei eens tegen een vrouw: “Uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede” (Luk. 7:50). Het is geloof van onze kant, dat Gods redding door de Heer Jezus aangrijpt.

Dan is het het Woord van God, dat we vandaag in onze handen kunnen houden, dat ons redt: “Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan, dwaasheid; maar voor ons die behouden worden, is het kracht van God” (1 Kor. 1:18). In dit Woord van God, in de Bijbel, vinden we het kruis, dat staat voor de dood van Christus, voor Zijn verlossingswerk. Dit kruis en Christus, Die daar stierf, zijn het middelpunt van de Bijbel en het middelpunt van de raadsbesluiten van God. En dit Woord van het kruis redt ons en geeft ons kracht.

Elke redding is een wonder! Een wonder van de genade van God. Dat kan men nooit hoog genoeg waarderen.

Maar soms zijn er ook bijzondere wonderen door het Woord van God. In sommige gevallen zelfs door het “gedrukte” Woord van God. Een Israëliër kon dit ervaren tijdens de oorlog in Israël. Een kogel die op hem werd afgevuurd bleef letterlijk “steken” in het Woord van God. Was hij al “gered” voordat hij door de Bijbel werd gered? Of is hij een gered persoon nu hij deze wonderbaarlijke genade van God heeft mogen ervaren? En of anderen de genade van God aannemen door dit wonder waarover ze horen?

We hopen dat ieder mens in zijn hart en geweten geraakt wordt door zulke ervaringen van anderen en Jezus als Redder aanneemt voordat het voor eeuwig te laat is.

Vandaag, ja nu, kan de Heer Jezus terugkomen. Of er kan voor jou persoonlijk een eind komen aan jouw leven. Ineens. En dan? Dan is er geen mogelijkheid meer om terug te keren naar Christus. Dus grijp de kans die de Heer je vandaag nog geeft. Nu.

De tijd van genade kan voor jou zo voorbij zijn. Voor eeuwig.

Manuel Seibel; © www.bibelpraxis.de

Johannes 3:36

“Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; maar wie de Zoon ongehoorzaam* is, zal [het] leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.”

* Of ‘wie niet gelooft in de Zoon.’

Geplaatst in: Christendom, Evangelie

© Frisse Wateren, FW