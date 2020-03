21 minuten geleden Coronavirus en christenen (7)

Kijk uit, kijk om je heen en kijk omhoog

23 maart 2020

VII. Observeer een snel veranderende wereld

In 586 voor Christus veroverde Babylon Juda en verwijderde de laatste overblijfselen van de door Israël bestuurde regering. Gedurende de volgende 25 eeuwen werd de regio geregeerd door Perzië, Griekenland, Rome en verschillende Arabische en Europese machten. In het begin van de 19e eeuw had het Ottomaanse Rijk de afgelopen 300 jaar in wezen heel Palestina onder controle. Maar in 1829 voorspelde een jonge Britse man vreemd genoeg, dat Israël weer een onafhankelijke natie zou worden.

Het idee leek belachelijk; maar ongeveer 120 jaar later is dat precies wat er gebeurde. Hoe kon John Darby, een 20-jarige voormalig advocaat, zo’n bizarre bewering doen en gelijk hebben? Wel, hij had de wet opgegeven en bestudeerde de Bijbel.

Het is fascinerend om bijbelvoorspellingen te overwegen. Het is niet mogelijk om hier de vele vervulde profetieën uit de Bijbel (nu historische feiten) noch de verbazingwekkende toekomstvoorspellingen samen te vatten. Toch zijn sommige zogenaamde bijbelprofetieën ernstig misbruikt. Het zal me niet verbazen te zien, dat er door aanlokkelijk klinkende artikelen zal worden uitgebazuind: “Het correct door de Bijbel voorspelde – coronavirus brengt Amerika in 2020 in een Shut Down!” (Hint: niet klikken.)

Een belangrijk punt is dit: er is een verschil tussen wat de Bijbel zegt over wat er gebeuren zal en wat er is gebeurd. Wees zeer terughoudend om de huidige gebeurtenissen in de bijbelse voorspellingen te dwingen. Veel christenen hebben het getuigenis van Christus geschonden door te beweren, dat zo-en-zo de Antichrist is, dat de wereld vergaat op die en die datum, enzovoort.

Wordt DV vervolgd.

© Steve Campbell, Amerika

Geplaatst in: Christendom

© Frisse Wateren, FW