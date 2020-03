2 uur geleden Coronavirus en christenen (6)

Kijk uit, kijk om je heen en kijk omhoog

22 maart 2020

VI. Vind de weg van wijsheid

Soms zeggen mensen: “Dit zijn onbekende wateren.” Het is een veelvoorkomende uitdrukking. Maar stel je voor dat je letterlijk door onbekend water vaart! Geen kaart om je te begeleiden, geen logboek van een vorige reis om te waarschuwen voor verborgen riffen of gevaren. Je moet eenvoudig maar aandachtig vertrouwen op je kennis van de zee om je schip te besturen.

Zo is het om te leven met wijsheid. Het leven in het algemeen vereist wijsheid omdat we nooit twee keer dezelfde dag beleven. Maar tijden als deze zijn volledig onbekend, en daarom is wijsheid alles wat we hebben. Van medische experts tot regeringsfunctionarissen tot gewone gezinnen, iedereen moet de weg van wijsheid zoeken terwijl we door het onbekende navigeren.

Naast wijsheid voor natuurlijke dingen zoals geneeskunde en onderwijs, leert de bijbelse visie, dat hemelse wijsheid vereist is voor de christelijke reis. Jakobus 3 vers 17 beschrijft kenmerken van “de wijsheid die van boven is.” Dit vers (en andere) kan helpen bij het identificeren van sommige bijbelse vooruitzichten voor de weg van de wijsheid.

Eerst is het goed om voorzichtig te zijn, maar niet angstig. Wijsheid van boven is rein, zegt Jakobus. Het doet wat goed is en heeft geen gemengde motieven. Aangezien onze lichamen van God zijn, moeten we ervoor zorgen en de beste gezondheidspraktijken volgen die we kunnen. Voorzorgsmaatregelen nemen en het naleven van officiële richtlijnen impliceert geen gebrek aan geloof. Toch zullen obsessieve angsten ons verhinderen Gods vreugde te tonen; en in ontmoedigende tijden is de vreugde van de Heer onze kracht (Neh. 8:11).

Ten tweede moeten we geduld hebben, maar niet traag zijn. Wijsheid van boven is vreedzaam en zachtaardig. We hebben kalm geduld en uithoudingsvermogen nodig wanneer normale activiteiten worden onderbroken. Tijden van wachten zijn eigenlijk beproevingen van onze afhankelijkheid van de Heer. Gaan we voor Hem uit rennen? Aan de andere kant is dit geen moment om stil te zitten! Er zijn mensen om te bellen, chatberichten te sturen, videochats te maken, buren om voor te zorgen en vooral te bidden. Gods agenda gaat altijd vooruit.

Ten derde, laten we barmhartig zijn in plaats van veeleisend. Hemelse wijsheid verwelkomt het spreken met elkaar en is vol genade. Onzekere tijden leiden verschillende mensen tot verschillende conclusies, en we moeten elkaar genade tonen wanneer we het oneens zijn. Dit geldt vooral in de christelijke familie. In ongewone situaties, wat gaan we doen in onze christelijke bijeenkomsten als ware gelovigen proberen de Heer anders te eren? De houding van genade waardeert alles wat er met een trouw hart wordt gedaan.

In de Bijbel beschrijft het 28e hoofdstuk van Job prachtig de waarde en zeldzaamheid van de wijsheid. Mensen mogen goud en saffier ontdekken, het zij zo, maar waar is wijsheid te vinden? Zelfs de vogels in de lucht en de leeuwen van de savanne kunnen hun pad niet vinden. Maar, oh, er is een antwoord: “God begrijpt haar weg, en Híj kent haar plaats” (vs. 23). In een tijd van verwarring, laten we wijsheid zoeken door de Heer te zoeken.

Wordt DV vervolgd.

© Steve Campbell, Amerika

