Coronavirus en christenen (3) 

Kijk uit, kijk om je heen en kijk omhoog

19 maart 2020

III. Vermijd beschuldigingen

De profeet Jeremia beleefde tumultueuze tijden. Toen het Babylonische rijk het Joodse volk veroverde en vele krijgsgevangenen maakte, mochten Jeremia en enkele anderen in Juda blijven. Maar gekonkel en bedrog leidden tot de moord op een aangestelde gouverneur en vervolgens tot een verspreidend, wanhopig gevoel van angst.

Leiders onder het volk vroegen Jeremia om leiding van God te vragen. Moesten ze in hun land blijven of voor de veiligheid naar Egypte vluchten? Jeremia bad tien dagen lang en ontving toen Gods antwoord: blijf hier! Alles komt goed, ondanks de gevaren. “… Ik zal met u zijn om u te verlossen en u te redden uit zijn hand”, stelde de Heer hen gerust (Jer. 42:11).

Maar de volgende gebeurtenissen waren schokkend. De leiders beschuldigden Jeremia van liegen! “Je zegt alleen wat anderen willen dat we horen. We vertrouwen je niet!” (zie Jer. 43:2-3). En dus gingen ze toch naar Egypte, waarmee ze duidelijk bewezen, dat ze al een besluit hadden genomen voordat ze ooit Gods standpunt zochten. (Lees het hele verhaal in Jeremia 40-43.)

In onzekere tijden geven beschuldigingen ons op de een of andere manier troost. Ze vervangen onze angstige, ongedefinieerde angsten door een tastbare vijand die we de schuld kunnen geven van onze problemen. Maar beschuldigingen onthullen eigenlijk alleen maar wat er in ons hart was.

Mijn christelijke vrienden, in deze dagen moeten we de Heer vertrouwen en we moeten aan de partijdige beschuldigingen, die rondvliegen op sociale media, niets toevoegen. Ik heb gezien dat Amerikanen worden gemanipuleerd tot een socialistische overname; dat het virus opzettelijk is vrijgegeven om onze economie te verstoren of ons politieke landschap te veranderen; door thuis te blijven om gezondheidsredenen kunnen ‘zij’ (een ongedefinieerde, anti-Amerikaanse vijand) winnen.

Natuurlijk mogen we meningen hebben over overheidsmaatregelen; maar complottheorieën en partijdige standpunten is een slechte theologie. Ze maken christenen bijziend, egocentrisch en onstabiel. Bovenal moeten we niet de indruk wekken, dat het christendom en het kapitalisme bondgenoten zijn – of erger nog, dat het christendom de religie is van de Republikeinse partij. Als we economische of politieke opvattingen verdedigen met dezelfde energie die we gebruiken om het christelijk geloof te verdedigen, dan onthullen we onze vooroordelen net zoals de leiders in de dagen van Jeremia.

Als de Bijbel leert dat God een leider heeft aangesteld, dan kunnen we een virus of samenzwering niet de schuld geven als een andere leider zijn plaats inneemt. Zelfs als economische dromen instorten of politieke voorkeuren volledig verdwijnen, laat geloof dan je fundament zijn. Het op de bijbel gebaseerde christelijke geloof bloeit al eeuwenlang op in politieke en economische structuren op alle niveaus.

Zeker, niemand bidt om chaos. De Bijbel vertelt ons om te bidden voor een rustig en stil leven (1 Tim. 2:2). Maar soms moeten we door elkaar geschud worden om te ontdekken wat er werkelijk stevig zal blijven als de rust is ingedaald (Hebr. 12:27-28). Andere wereldbeelden hebben concepten. Christenen hebben Christus.

