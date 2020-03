4 uur geleden Coronavirus en christenen (2)

Kijk uit, kijk om je heen en kijk omhoog

18 maart 2020

II. Zorg voor mensen

De profeet Jona is waarschijnlijk het best bekend om zijn maritieme ontmoeting met een geweldige vis. Maar dat is slechts een deel van zijn verhaal. Halverwege de jaren 700 v. Chr. stuurde God Jona weg uit Israël om te prediken in Ninevé, de hoofdstad van het oude Assyrië. Door zijn prediking bekeerde de hele stad zich van hun slechte wegen en bekeerde zich tot God. Vreemd genoeg was Jona hierdoor diep van streek omdat Ninevé voor hem eerder vernietiging dan genade verdiende.

Zijn reactie gaf helemaal geen blijk van gehoor. Het was hem nooit opgevallen, dat God Ninevé consequent “grote stad” noemde. En het was niet alleen de grootte van de stad. Het waren de mensen. Letterlijk het laatste woord in Jona’s geschiedenis is wanneer God vraagt: “Zou Ík dan die grote stad Ninevé niet ontzien, waarin meer dan 120.000 mensen zijn …?” (Jona 4:11).

Op 17 maart 2020 had de Wereldgezondheidsorganisatie 165 landen geregistreerd met gevallen van coronavirus. China had er meer dan 81.000; Italië, bijna 28.000; Iran, bijna 15.000 (en misschien nog veel meer niet-gemelde gevallen); Spanje, ongeveer 9000. Wereldwijd waren er bijna 8000 mensen gestorven. Natuurlijk zijn al deze aantallen net zo snel verouderd als ze worden gepubliceerd.

Op dezelfde datum hadden de Verenigde Staten ongeveer 3500 bevestigde gevallen; 58 doden. We kunnen met zekerheid zeggen, dat elke diagnose alarmerend is en elke dood tragisch. Maar, mijn Amerikaanse christelijke vrienden, hebben we medelijden met Wuhan, die geweldige stad? Of Milaan in Italië? Of Qom in noord-centraal Iran? God heeft medelijden met die plaatsen omdat er miljoenen mensen wonen – mensen die Hij Zelf naar Zijn beeld heeft gemaakt.

Wij in Amerika zijn geneigd te reageren op het coronavirus op basis van hoe het ons beïnvloedt. Tot op zekere hoogte is dit menselijk natuurlijk. Dit zijn inderdaad unieke tijden die worden gekenmerkt door ongekende quarantaines en beperkingen.

Maar laten we onze omstandigheden niet personaliseren alsof coronavirus een aanval is op onze Amerikaanse* manier van leven. Dat is beledigend voor de rest van de wereld. Eerlijk gezegd is het ook een belediging voor God – de God die medelijden heeft met hen** die lijden, die Zijn Zoon gegeven heeft omdat Hij de hele wereld zo liefheeft.

Jona moest begrijpen, dat zijn God groter was dan zijn vaderland. We zouden allemaal hetzelfde moeten doen.

* Of Nederlandse manier van leven.

** Het bestaan van lijden is zelf een waardevolle discussie voor een ander bericht. Voor nu, houd dit voorlopig vast: interpreteer lijden nooit verkeerd als bewijs dat God afwezig is.

