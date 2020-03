1 uur geleden Coronavirus en christenen (1)

Kijk uit, kijk om je heen en kijk omhoog

17 maart 2020

De wereld is doordrenkt met coronavirus-gesprekken. Het zal waarschijnlijk geen van mijn vrienden verbazen, dat ik er ook meningen over heb . Ik deel hierover de komende dagen een paar gedachten, en ik nodig je uit om deze mee te volgen, als je het kunt verdragen om nog een bericht te lezen over het onderwerp!

1. Focus op kansen

We geven allemaal de voorkeur aan de gemakkelijke weg, maar de realiteit is dit: het is een uitdaging, niet welstand, die onthult wie we werkelijk zijn. Karaktereigenschappen en gedrag zoals leiderschap, mededogen en hoop kunnen alleen echt schijnen als we de donkere tijden van moeilijkheden doormaken.

Dit zou nog meer waar moeten zijn voor bijbelgetrouwe christenen. Als we mensen van de hoop zijn, is dit een voortreffelijk moment om het te bewijzen! Als we mensen van geloof zijn, is dit een uitstekend moment om het te tonen. Als de liefde van God door Jezus Christus in ons hart is uitgestort, is dit een geschikt moment voor die liefde om te over te stromen in het leven van anderen.

Vriendelijkheid is altijd aantrekkelijk, maar vriendelijkheid vermengd met het licht uit de hemel kan ‘levensveranderend’ zijn. Een gewonde reiziger, half dood achtergelaten na een overval, had een ontmoeting met de barmhartige Samaritaan (Luk. 10:33-35). Wanhopige matrozen, ontdaan van hoop, hoorden Paulus verklaren: “… ik geloof God …” (Hand. 27:25).

Wees ook in jouw onrustige buurt de ‘gever’. Op je werkplek, wees de ‘luisteraar’. Wees in je gezin de ‘troost’. Kijk naar buiten, niet naar binnen.

En meer dan wat dan ook, koester en deel een eeuwig vooruitzicht te midden van deze zeer reële aandoeningen. “… een broeder wordt in benauwdheid geboren”, zegt Spreuken 17 vers 17. God heeft je in jouw hoekje van de wereld gezet voor zo’n tijd als deze.

Wordt DV vervolgd.

© Steve Campbell

Geplaatst in: Christendom

© Frisse Wateren, FW