Brieven aan een nieuwe bekeerling (10)

Bijbelgedeelte: Efeze 6 vers 18

Beste gelovige vriend,

Wat de belangrijkheid betreft doet gebed maar weinig onder voor het Woord van God. Als je een indruk wilt krijgen van hoe belangrijk het is, neem dan je Bijbel en lees het evangelie van Lukas en onderstreep alle plaatsen waar Jezus bad. Onthoud, dat Hij een Goddelijk Persoon was en toch bad Hij vaak hier op aarde. Of lees de brieven van Paulus en wat hij schrijft over bidden: “Nacht en dag, onophoudelijk” enzovoort. Als Paulus moest bidden, dan jij en ik nog meer.

Je kunt gewoon voor alles en nog wat bidden (verg. Fil. 4:6-7). Niets is te klein. Onze God is groot genoeg om zelfs voor de kleinste nood te zorgen. Ontlast je hart en dien je verzoeken met dankzegging in. Of het antwoord nu naar je wens is of niet, je zult in ieder geval Zijn vrede in je hart ontvangen.

Vergeet ook de voorbede niet, het gebed voor anderen, of ze nu gered zijn of niet. Het gevaar bestaat dat we bekrompen worden in onze gedachten en gebeden. Aan anderen denken is altijd met grote zegen verbonden.

Laten we in ieder geval bidden en “onophoudelijk” bidden. Blijf in een houding van constante afhankelijkheid en wachten op God. Laat je hart altijd in de geest van gebed zijn, zelfs als je niet altijd op je knieën kunt zitten. Het helpt niet alleen, maar bewaart ook.

