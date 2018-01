22 uur geleden Aicama Zorba La-Susa

Sommige mensen voelen zich ’s nachts alleen veilig als er een grote hond voor hun deur ligt. Een groot hondenras is de Mastiff. Hij heeft een indrukwekkende verschijning die angst kan inboezemen, en toch heeft dit dier een laag potentieel voor agressie. Vreemdelingen maken automatisch een grote bocht om hem en zijn territorium heen – zonder dat er geblaft wordt. Dat is erg praktisch!

De zwaarste Mastiff waar men ooit van gehoord heeft, en tegelijkertijd ook de zwaarste hond ooit, was een reu genaamd Aicama Zorba La-Susa. Hij woog 155,58 kg en had een schouderhoogte van 95 centimeter. Een indrukwekkende verschijning en een effectief middel om dieven af te schrikken.

Met of zonder een hond: gelovigen mogen in elke situatie vol vertrouwen zijn. Je hebt de beste bescherming die je je maar kunt voorstellen! David spreekt erover: “De Engel van de HEERE legert zich rondom hen die Hem vrezen, en redt hen” (Ps. 34:8). En: “In vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen; want U alleen, HEERE, doet mij veilig wonen” (Ps. 4:9).

