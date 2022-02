8 uur geleden Afwentelen en vertrouwen!

“Wentel uw weg op de HEERE en vertrouw op Hem: Híj zal het doen” (Ps. 37:5).

Het is donker, de straten zijn verlaten. Dikke mist hangt tussen de rijen huizen. Er is een man die met haastige passen naar zijn bank loopt. Onder zijn arm heeft hij de dagopbrengst van een grote kruidenierswinkel. Als de doos met het geld in de nachtkluis ploft, voelt hij zich opgelucht. Het geld is nu op de bank en daar is het in goede handen!

Ook wij lopen soms rusteloos door de drukte van het leven. Waarom eigenlijk? Wanneer wij onze zorgen bij God hebben neergelegd, mogen wij weten, dat zij bij Hem in goede handen zijn. Beter dan in welke bank dan ook. We moeten de zorgen gewoon echt loslaten om opgelucht adem te kunnen halen, en ons niet krampachtig aan een of andere punt vasthouden.

Wat zouden wij denken van de zakenman als hij de hele nacht rond de bank sluipt om te zien of zijn geld echt goed bewaard wordt? We zouden zeggen, dat er een groot wantrouwen in zijn hart is. En moeten wij dan God wantrouwen?

We lezen in Psalm 37 vers 5: “Wentel uw weg op de HEERE [gooi alstublieft de geldkist in het apparaat] en vertrouw op Hem: [wees gerust, want de zaak is in goede handen] Híj zal het doen [dat is zijn zaak, wij hoeven er niet over na te denken].”

Dus nogmaals: “Wentel uw weg op de HEERE en vertrouw op Hem: Híj zal het doen.”

Gerrid Setzer; © www.bibelstudium.de

