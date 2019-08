1 uur geleden 2 Petrus 2 vers 4-7

“Want als God … en als Hij de oude wereld niet gespaard … heeft … en als Hij [de] steden Sodom en Gomorra tot as verbrand … en als Hij [de] rechtvaardige Lot gered heeft die zwaar te lijden had door de wandel van de losbandigheid van de zedelozen …”.

De les van Lot voor ons vandaag

God moet en zal het kwaad oordelen, maar voordat Hij dat deed in Sodom, redde Hij de ‘rechtvaardige’, die zwaar te lijden had door de wandel (gedrag) van de goddelozen. Als Lot een geestelijk gevoel en toewijding aan God had gehad, zou hij dicht bij zijn ‘ouderwetse’ oom Abraham gebleven zijn. Maar net als vele andere jonge mannen dacht hij dat hij verder zou komen in de wereld, en waar ging hij heen? Hij sloeg eerst zijn tent op tot bij Sodom (Gen. 13:12), en toen ging hij erin en woonde daar (Gen. 14:12).

Misschien dacht hij dat hij die goddeloze stad kon verbeteren, zoals menig christen vandaag de dag, die tevergeefs probeert deze huidige slechte wereld te verbeteren. Maar hij kwelde alleen maar zijn ziel door het losbandig gedrag van de zedelozen, toen hij in hun midden woonde.

Nu is het niet nodig, dat een gelovige vandaag in een situatie verkeerd als Lot. Hij was gewillig en doelgericht in Sodom. We moeten door de wereld gaan, maar er is ook zoiets als bezig zijn. Ik zal je een remedie doorgeven om te voorkomen, dat de wandel van de goddelozen je ziel binnenkomt en het kwelt. Wees erop bedacht. Als je je met Christus bezighoudt, is hier geen plaats voor. Er is overal een enorme hoeveelheid morele vuiligheid. Wees bezig met Christus, en met het goede, eerlijke en kuise gesprek, en al het smerige gesprek dat je hebt, zal je niet beïnvloeden. Als je dit doet, kun je vervolging tegenkomen, maar op de lange termijn zul je merken dat de wereld je niet veel zal lastigvallen. Als je het opneemt voor Christus, zul je heel snel ontdekken wat de wereld zal doen. Het zal je afschudden.

W. T. P. Wolston; © The Lord is near

Neem de wereld, maar geef mij Jezus, laat mij Zijn constante glimlach zien; dan zal het licht tijdens mijn pelgrimsreis me de hele tijd opbeuren. Fanny J. Crosby

