1 Petrus 5 vers 7 (b)

“… terwijl u al uw bezorgdheid op Hem werpt, want Hij zorgt voor u.”

Wat een troostende bemoediging zijn deze woorden! Elke zorg kan worden weggenomen, zelfs de vaak zo angstige vraag van menig gelovige hoe zijn omstandigheden in deze wereld nog kunnen uitpakken. Het enige wat hij hoeft te doen is trouw blijven aan Hem die hem liefheeft en zijn omstandigheden te laten regelen door Zijn Goddelijke wijsheid. Dat is geloof, dat is vertrouwen.

Maar hoeveel gelovigen kwellen zichzelf onophoudelijk met tijdelijke zorgen en angsten! Ze kunnen een deel van hun lasten op God afwentelen, maar ze houden een voldoende groot deel vast om er een voortdurende, kwellende angst van te maken. Ze piekeren over komend onheil, rouwen over tegenslagen uit het verleden en kunnen er niet van loskomen. Wat is dit anders dan nutteloze zelfkwelling en een droevige ontering van God?

Waarom laat men zijn aangelegenheden niet rustig en vol vertrouwen achter in de handen van Hem Die ons zo liefdevol uitnodigt, ons vraagt om Hem de beheerder te maken van al onze zorgen? Als je zulke zorgen hebt, beste lezer, leg ze dan neer aan Zijn voeten, spreid ze voor Hem uit, laat ze allemaal over aan Zijn wijsheid en je zult leren, dat Hij alle dingen zal laten meewerken ten goede voor jou, volgens Zijn belofte. “Hij zorgt voor jou.” Dit is de grond waarop de apostel zijn vermaning baseert. En waarlijk, het is volkomen voldoende als we het kunnen geloven. Maar hoe vaak durven we nauwelijks te hopen, dat het korte woord waar is. De moeilijkheid om Gods beloften zonder voorbehoud te geloven is altijd groter, omdat we bezig zijn met onze omstandigheden of onze hulpeloosheid. Laten we ons vertrouwen op Hem stellen!

Ook in het komende jaar!

